La Policía Local de Sevilla busca al dueño de un sobre con "importante cantidad de dinero" encontrado en el distrito sur

Encuentran en Sevilla un sobre con una "importante cantidad de dinero"

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía local ha hecho en la mañana de este miércoles un llamamiento a la colaboración ciudadana tras encontrar una patrulla durante la jornada un sobre con "una importante cantidad de dinero en metálico en una acera del Distrito Sur de la capital andaluza.

Así, Emergencias Sevilla ha pedido a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, colaboración ciudadana para poder identificar al dueño del sobre hallado.

Asimismo, los agentes han asegurado que el dinero ha quedado a disposición judicial, a la espera de ser recogido por aquel que acredite debidamente ser su propietario.