La Policía Local trabaja en el desalojo preventivo en varias zonas de Córdoba capital

Subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba trabaja en el desalojo preventivo de distintas zonas de la capital cordobesa donde se espera que el río Guadalquivir pueda desbordarse en las próximas horas con un escenario de riesgo similar al de las inundaciones registradas en febrero del año 2010, con unas 3.000 personas afectadas.

Según el informe de la Policía Local, a las 18,00 horas en la zona de Alcolea se ha completado el desalojo en la calle La Barca, mientras que en Camino Azud se ha desalojado la parte baja, las últimas tres viviendas, y en Ribera Baja hasta la calle Nuestra Señora de los Ángeles. Por su parte, en la zona de Acequia ha comenzado el desalojo.

Igualmente, continúan los desalojos en la zona de Fontanar de Quintos, en concreto en la carretera de La Unión hasta Las Dalias y las calles, Orquídea, Pacífico, Paraíso, Clavellina, Campanilla y Camelias. También se trabaja en la zona de Majaneque, donde se desalojará desde la calle principal hasta la Avenida de las Asociaciones, desde la calle Trigueros hasta la misma avenida y la calle Olivo.

Además, las urbanizaciones Cigüeñas-Montón de la Tierra han sido ya desalojado por completo, al igual que las zonas de San Isidro, Altea y Guadalvalle en el entorno del aeropuerto.

Cabe recordar que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido a las 18,44 horas de este jueves un nuevo mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos que se encuentran en el entorno más próximo al cauce del río Guadalquivir a su paso por la capital de Córdoba.

La alerta enviada en Córdoba explica a la población afectada que se está llevando a cabo el desalojo preventivo de hasta diez urbanizaciones por la gran crecida del cauce que experimenta el río Guadalquivir debido a las intensas precipitaciones de la borrasca Leonardo. La medida afecta a las urbanizaciones de Guadalvalle, núcleo en el que ya se produjeron evacuaciones a última hora del miércoles, junto con La Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de Quintos, La Forja 1, La Forja 2, Las Cigüeñas y la calle de la Barca en Alcolea.

El mensaje emitido hace un llamamiento a alejarse de las zonas inundables y de seguir las instrucciones de las autoridades de protección civil. El servicio Es-Alert es una herramienta de la Red de Alerta Nacional pensada como alerta temprana para fomentar conductas de autoprotección que permitan minimizar riesgos desde la participación activa de la población como primer eslabón de seguridad.