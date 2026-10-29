La Policía mantiene en Andalucía el dispositivo "habitual" para Halloween con monitorización de redes ante disturbios

Archivo - Furgón de la Policía Nacional en Almería. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tienen activados en Andalucía los dispositivos "habituales" diseñados para cubrir la celebración de Halloween --en la noche del 31 de octubre-- a fin de "asegurar la normalidad y garantizar la seguridad ciudadana". Además, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil desarrollan sus protocolos habituales también de "seguimiento y monitorización" de redes sociales para actuar donde y cuando sea necesario.

Así lo han manifestado a preguntas de Europa Press fuentes de la Delegación desde donde se hace un llamamiento a la ciudadanía para que, "si tiene conocimiento de algún hecho", dé aviso a la Policía Nacional (091) y a la Guardia Civil (062). En los últimos días y a raíz de los incidentes violentos ocurridos en A Coruña, Barcelona y Bilbao, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido su "preocupación" por la violencia desatada y ha confiado en que no haya un "efecto contagio" a otras zonas del país.

Estas movilizaciones están inspiradas, en principio, en las protestas estudiantiles registradas en Francia para reclamar mejoras en la educación pública, que posteriormente se han extendido a otros países. En Barcelona, una convocatoria de estas características derivó el pasado sábado en disturbios, saqueos y daños materiales, con más de un centenar de detenidos.

Juanma Moreno ha indicado que las acciones de Barcelona, Bilbao y A Coruña son "absolutamente violentas e injustificadas". "Ahí no hay manifestación, ahí lo que hay es violencia por pura violencia". Se ha referido al "daño" que están produciendo a la imagen reputacional de la ciudad, a los vecinos, a lo comerciantes y, en definitiva, "a la convivencia y a la tolerancia". "Creo que se merecen un reproche colectivo por parte de la sociedad, un reproche contundente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hacia ellos y, sobre todo, un reproche judicial; eso no puede quedar gratis", ha indicado el presidente sobre los que han protagonizado estas situaciones de violencia.

Ha señalado que el que le pega una patada a un escaparate, rompe y se lleva "por la cara lo que hay dentro de una tienda, tiene que pagar por ello y es lo que creen la mayoría de los españoles". "Espero que esto no tenga un efecto contagio y que el sentido común, la coherencia y sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en las distintas administraciones sean capaces de controlar esta furia juvenil absolutamente irracional que estamos viviendo en algunas ciudades españolas", ha agregado el presidente de la Junta.

En el caso de Almería, la Junta Local de Seguridad ha abordado este jueves las posibles convocatorias de protestas juveniles difundidas en redes sociales en la capital para este sábado 31 de octubre. El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de llamamientos a movilizaciones en 46 ciudades, entre ellas Almería, por lo que espera que la Policía Nacional facilite información sobre su alcance y la posibilidad de que se produzcan altercados similares a los registrados en los últimos días en diferentes capitales españolas.