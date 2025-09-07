La Policía Nacional celebra la primera carrera solidaria 'Ruta 091' en las calles de Motril (Granada)

MOTRIL (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha celebrado este domingo, 7 de septiembre, en Motril (Granada) la primera edición de la carrera solidaria 'Ruta 091', a la que han concurrido 900 participantes entre adultos e infantes.

El recorrido, de 5.091 metros para la categoría absoluta y 1.600 metros para la infantil, ha comenzado en la Rambla de las Brujas y ha transcurrido por la periferia de la localidad "sin incidencias", según ha explicado la Policía en una nota.

También ha tenido lugar una exhibición de medios policiales en la que han participado los Guías Caninos y los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES).

En la entrega de trofeos han participado numerosas autoridades civiles, militares y policiales, así como representantes de las diversas empresas e instituciones colaboradoras y patrocinadoras de esta iniciativa solidaria, entre las que destaca Banco Santander y Mupol. Los beneficios obtenidos con esta iniciativa irán íntegramente destinados a la 'Asociación Down Granada'.

A las 10,00 horas de la mañana se daba el pistoletazo de salida para esta carrera a favor del proyecto 'Promoviendo la actividad física para un envejecimiento saludable' de la Asociación Down Granada.

Media hora antes también se ha celebrado la carrera de la edición infantil, según ha detallado la Policía Nacional, desde donde han valorado que esta jornada ha transcurrido en un "ambiente festivo" y ha convocado a 900 participantes entre adultos y niños, algo que, en opinión del cuerpo policial, "habla de la buena acogida que ha tenido esta iniciativa solidaria en la localidad motrileña".

Desde la Policía han destacado que este "éxito" acompaña al que en el mes de junio tuvo también la sexta edición de la misma carrera que se celebró en la capital granadina, donde se reunieron más de 1.300 participantes.

A lo largo de la mañana, los asistentes a la carrera y público en general han podido disfrutar de la exhibición de medios policiales. Estas exhibiciones han sido llevadas a cabo por los Guías Caninos desplazados desde Málaga junto con sus canes y los Grupos Operativos Especiales de Seguridad.

ENTREGA DE PREMIOS

La jornada ha finalizado con la entrega de trofeos, habiendo sido premiados en la categoría absoluta los tres primeros que han cruzado la meta en sus modalidades femenina y masculina.

Se ha reservado también una categoría especial donde se han premiado a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --Policía Nacional y Guardia Civil--, Policía Local, Policía Portuaria, bomberos y Fuerzas Armadas.

Por otra parte, todos los participantes en las distintas distancias dispuestas para el público infantil han recibido una medalla 'finisher', además de premiarse las primeras posiciones.

Además, los 18 premiados han recibido un detalle por parte de la Diputación de Granada en forma de una cesta con diferentes productos gastronómicos con la denominación 'Sabor Granada'.