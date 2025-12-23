La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga en Torredelcampo (Jaén) y detiene a cinco personas

Droga y objetos intervenidos en la Operación Ajedrez. - CNP

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Torredelcampo (Jaén) un punto de venta de drogas y ha detenido a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por delitos contra la salud pública, organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Se dedicaban a la venta y almacenamiento de sustancias estupefacientes en sus domicilios, donde se han intervenida más de 900 gramos, entre otros, de cocaína y hachís, según ha informado este martes el citado cuerpo.

La denominada Operación Ajedrez, llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén, comenzó tras recibir información por distintas vías, que se procedió a analizar, realizando las correspondientes averiguaciones y vigilancias.

Además, se ha contado con la colaboración de la V Unidad de Intervención Policial (UIP), perteneciente a la Jefatura Superior de Policía Oriental de Granada, del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de Madrid, la Unidad de Guías Caninos y la Unidad de Medios Aéreos, pertenecientes a la Comisaría Provincial de Málaga, así como la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Jaén.

El operativo culminó con la entrada y registro en seis domicilios, todos en la misma calle, acordada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén. Se procedió a la detención de las citadas cinco personas integrantes de la organización criminal, para dos de las cuales de ha decretado el ingreso en prisión.

Durante el registro, los agentes han incautado unas 250 dosis de cocaína, dispuesta para la venta; 107 gramos de hachís, así como balanzas de precisión para el pesaje y elaboración y 12.300 euros en efectivo. Además, se halló un arma de fuego, de cañones recortados y munición.

La droga intervenida, una vez lista para su distribución y venta, podría haber llegado a generar unos beneficios de 47.000 euros aproximadamente en el mercado ilícito, según ha detallado la Policía Nacional.

Por otro lado, se contó con técnicos de Endesa para terminar con la defraudación de fluido eléctrico en algunas de las viviendas registradas. Una vez evaluado el consumo defraudado, éste asciende a más de 15.000 euros.

Todos los domicilios eran vigilados por los investigados mediante la instalación en vía pública de cámaras de vigilancia, con las que controlaban la venta en todo momento y podían detectar presencia policial.

Los investigados "eran conocidos por dedicarse durante años al tráfico de drogas", según el CNP, desde el que se ha destacado que la desactivación de este importante punto de venta muestra que "no cesa en su trabajo para desarticular este tipo de organizaciones, que creen actuar con total impunidad y control".