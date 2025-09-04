La Policía Nacional se despide del jefe de la Policía Local de Córdoba tras más de 33 años de servicio

La jefa provincial de Policía Nacional en Córdoba, María Dolores López, y el jefe de la Policía Local de Córdoba, Antonio Serrano. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jefa provincial de Policía Nacional en Córdoba, María Dolores López, se ha despedido este jueves del jefe de la Policía Local de Córdoba, Antonio Serrano, quien se jubila tras más de 33 años de servicio, 19 de ellos como jefe.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, en un encuentro que ha tenido lugar en dependencias policiales, la jefa provincial se ha despedido oficialmente de quien hasta ahora ha desempeñado la jefatura de la Policía Local de Córdoba.

La comisaria principal le ha transmitido sus "mejores deseos", a la vez que ha agradecido "su trabajo al frente de la Policía Local". Asimismo, ha destacado la "excelente colaboración imperante entre ambas fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes diariamente trabajan por la seguridad de la ciudadanía cordobesa, contribuyendo a hacer de Córdoba una ciudad segura".