CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas como presuntas autoras de delitos de lesiones graves, por su supuesta implicación en uan reyerta, que comenzó en el interior de una discoteca del Polígono de la Torrecilla de Córdoba en la madrugada del pasado 25 de octubre y continuó en el exterior del local, donde un hombre fue golpeado y apuñalado.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, la actuación policial comenzó cuando el Cimacc 091 recibió un aviso en el que alertaba que se estaba produciendo una reyerta con arma blanca entre varias personas, acudiendo al lugar de inmediato una dotación policial.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un grupo de personas reunido en torno a un hombre que se encontraba en la calle, tendido en el suelo, y que presentaba heridas sangrantes por varias partes de su cuerpo, por lo que fue requerida la presencia de una ambulancia para su asistencia.

Según las primeras investigaciones, el hombre recibió golpes con un objeto contundente, además de patadas y puñetazos. Ya en el suelo, le asestaron varias puñaladas en el glúteo. Fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba por las lesiones sufridas en diferentes partes de su cuerpo.

Los agentes encargados de la investigación iniciaron de inmediato las gestiones para identificar y localizar a los presuntos responsables de los hechos y, fruto de las diligencias practicadas, consiguieron localizar a las personas implicadas en los hechos.

Durante ayer miércoles y en la mañana de este jueves, los agentes de la Policía Nacional en Córdoba han procedido a la detención de un total de nueve personas, de las cuales tres pasarán a disposición judicial, mientras que los restantes detenidos han quedado en libertad con cargos.