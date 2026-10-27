La Policía Nacional ha frustrado nueve asesinatos entre mafias rivales este año en Andalucía Oriental

Acto en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por el Patrón de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha conseguido abortar nueve asesinatos relacionados con ajustes de cuentas entre miembros de mafias rivales en lo que va de año en Andalucía Oriental, en algunos de los cuales los homicidas iban armados con fusiles de asalto y artefactos explosivos.

El jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban Lezáun, ha desvelado este dato durante su discurso en el acto celebrado en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, en Granada, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional.

Allí se ha referido a la lucha de este cuerpo contra el crimen organizado, en cuyo marco se han aprehendido en los últimos nueve meses más de 30.000 kilogramos de hachís; 5.000 de cocaína, 4.000 de marihuana ya procesada y más 70.000 plantas de la misma sustancia.

También ha destacado "la pericia" de los investigadores, que han conseguido abortar nueve asesinatos relacionados con ajustes de cuentas entre miembros de mafias rivales cuando se encontraban "en plena fase de ejecución".

Es decir, con los homicidas ya armados, "algunos de ellos con fusiles de asalto y artefactos explosivos, y en los momentos inmediatamente anteriores a la perpetración del delito", ha expuesto. En el mismo ámbito, se han decomisado más de 200 armas de fuego, entre ellas más de 100 fusiles de asalto, así como 15 granadas de mano.

CERO IMPUNIDAD

En este año 2026, como en los dos años anteriores, se ha resuelto el cien por cien de los homicidios cometidos en esta región policial. "En Andalucía Oriental, la expectativa de impunidad para asesinos y homicidas es, exactamente, cero", ha recalcado Luis Jesús Esteban Lezáun.

A lo largo del presente ejercicio han descendido un 1,5 por ciento los robos con violencia o intimidación y un 10 por ciento los robos con fuerza. El total de infracciones penales ha caído más de un dos por ciento, la tasa de esclarecimiento de delitos se ha incrementado en un 2,5 por ciento y la cifra de detenidos ha aumentado en un 5 por ciento.

Destaca también el descenso en el número de homicidios, tipología delictiva que ha decrecido en casi diez puntos porcentuales respecto a 2025, año en que ya había experimentado una reducción del 20 por ciento.

Para el jefe superior de policía de Andalucía Oriental estos datos, "sin duda positivos como indicadores de la actividad policial de la región, deben provocar es una honda reflexión acerca del estado actual de la seguridad pública en España y más concretamente en el litoral andaluz".

"Estas cifras han de movernos a preocupación respecto a las capacidades operativas del crimen organizado porque reflejan un alza en los mismos factores criminógenos que han hecho, de amplias zonas de países antaño seguros como Suecia, Bélgica o Francia, paraísos de la delincuencia organizada e infiernos de inseguridad para sus habitantes".

"Esos factores (incremento masivo de armas de fuego y del tráfico de droga, merma del principio de autoridad e instalación en el territorio de bandas organizadas procedentes de países más violentos que los nuestros) son los que han promovido, en dichas naciones, el rápido tránsito de la seguridad a la violencia, camino sencillo de recorrer en esa dirección, pero difícilmente reversible. Seamos conscientes de que todos esos factores, y no en pequeño grado, concurren en España y en Andalucía", ha agregado.

La buena noticia, según ha dicho, es que "todavía no hemos llegado al punto de inflexión en el que el orden deviene caos" y que en Andalucía Oriental se ha demostrado que con la puesta en práctica de determinadas estrategias "se pueden obtener buenos resultados".

"Si a estos esfuerzos se unieran en toda España una adecuada dotación de recursos humanos y materiales y las necesarias reformas legislativas, sería factible frenar la expansión del crimen organizado en un lapso breve de tiempo y hacerlo retroceder en el medio y largo plazo", ha reflexionado.

CONDECORACIONES

La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha celebrado la festividad de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional, con un acto en el que han estado presentes no solamente agentes de dicho cuerpo y sus familias, sino también autoridades y representantes de los distintos sectores e instituciones de la región.

Durante la celebración han sido condecorados un total de 43 Policías Nacionales de Granada, adscritos a distintas unidades, quienes han ingresado en la Orden del Mérito Policial con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco.

Este año, el reconocimiento de 'Amigo de la Policía' ha recaído en el grupo de rock granadino 091, el cual acumula una dilatada trayectoria profesional de más de cuatro décadas en la que han llevado el nombre de Granada y el número de la Policía Nacional por todos los escenarios del país.

La Policía Nacional también ha querido reconocer la labor realizada por distintas personalidades e instituciones granadinas y su especial colaboración y buena disposición con esta institución.

Entre los elegidos se encuentran Jaime García-Torres Entrala, fiscal delegado para los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Granada, y anuel Mingorance Carmona, director de Proyecto Hombre Granada, entre otros.

Los policías caídos en acto de servicio han sido recordados en un emotivo homenaje a los caídos y nueve policías jubilados junto con miembros de la Asociación H-50, quienes han portado la bandera de España hasta su izado, han sido protagonistas de otro de los momentos más apreciados por el público asistente al acto.