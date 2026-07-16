La Policía Nacional se incauta en junio de 2.800 plantas de marihuana y detiene a 30 personas en la provincia

Agente de la Policía Nacional junto a una plantación de marihuana. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han llevado a cabo en Granada, Baza y Motril durante el pasado mes de junio un total de 12 operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala, las cuales se han saldado con la detención de 30 personas y la aprehensión de una cifra cercana a las 2.800 plantas de marihuana, junto con más de cinco kilos de hachís.

Paralelamente, se han llevado a cabo cerca de 70 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada y Motril en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que el 64 por ciento de las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro.

El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a la capital, con un 50 por ciento de las mismas y el 96 por ciento de las plantas incautadas, habiéndose desarrollado en Motril un 42 por ciento de las operaciones y el resto en Baza.

Los agentes de policía también han incautado más de cinco kilos de hachís, casi el cien por cien en Granada y una cantidad menor en Motril.

Por otra parte, han sido sancionadas por vía administrativa más de 350 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, correspondiendo el 59 por ciento de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina y el resto en Motril.

El delito de defraudación de fluido eléctrico también ha recibido la atención por parte de los agentes, quienes en colaboración con el personal técnico de la compañía Endesa han desarrollado cerca de 70 intervenciones en Granada capital en relación con el Plan Norte y también en Motril, resultando que el 64 por ciento de las viviendas inspeccionadas disponían de una instalación eléctrica fraudulenta.

En base a estas inspecciones han sido identificadas o detenidas 17 personas, según detalla el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa.