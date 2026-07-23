La Policía Nacional incorpora a 20 nuevos policías en prácticas que reforzarán la Comisaría Provincial de Córdoba

Los nuevos policías en prácticas que reforzarán la Comisaría Provincial. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Córdoba ha incorporado a 20 nuevos policías en prácticas pertenecientes a la Escala Básica, que iniciaron su período formativo práctico el pasado día 14 de julio tras culminar su formación teórica en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

Según ha indicado al Policía en una nota, la presentación oficial ha tenido lugar este jueves en la Comisaría Provincial de Córdoba, en la que han estado presentes la Subdelegada de Gobierno de España, Ana López, y la jefa provincial de Policía Nacional, Dolores López, quienes han deseado a los nuevos agentes que este periodo formativo sea lo más provechoso posible.

Los alumnos, procedentes mayoritariamente de la provincia de Córdoba, cuentan con perfiles académicos diversos, entre los que se incluyen titulados de bachillerato y de estudios universitarios de distintas ramas, reflejo claro de cómo la Policía Nacional apuesta cada vez más por la formación continua, la excelencia y la adaptación a los retos actuales.

Durante casi once meses, los agentes en prácticas rotarán por las distintas unidades de la Comisaría Provincial, desarrollando funciones en las áreas de Seguridad Ciudadana, Extranjería, Información, Policía Científica y Policía Judicial, pasando además por la Unidad de Documentación y oficinas de denuncias. De este modo, podrán conocer de primera mano el trabajo policial.

El seguimiento y la coordinación de este período de prácticas es labor del Delegado de Formación de la Comisaría Provincial, quien ejerce las funciones de tutor, coordinando y supervisando el paso de los alumnos por las diferentes unidades y velando por el correcto desarrollo del periodo formativo.

Para la Comisaría Provincial, la llegada de los policías en prácticas cada año implica un refuerzo para la plantilla, aportando nuevos efectivos que se suman al compromiso diario con la seguridad y la atención a la ciudadanía. La labor de estos agentes aporta una visión renovada y conocimientos actualizados, mejorando el servicio a la ciudadanía.