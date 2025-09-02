La Policía Nacional incorpora 91 nuevos agentes en Córdoba

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, María Dolores López, y la subdelegada de Gobierno de España, Ana María López, han recibido este martes a los nuevos agentes recién incorporados en la Comisaría Provincial, siendo un total de 91 policías los que se incorporan a Córdoba capital, Lucena y Cabra.

Según informa la Policía Nacional en una nota, ambas les han dado la bienvenida, reconociendo la jefa provincial "la gran labor que han venido realizando en otras comisarías en las que han estado anteriormente destinados" y en las que han demostrado "su compromiso con la labor policial y la ciudadanía".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, ha agradecido a todos los miembros de este cuerpo "la inestimable labor que hacen para la salvaguarda de los ciudadanos y su desempeño en las actuaciones de emergencia que se producen, donde la integridad de todos los cordobeses y cordobesas es su principal objetivo".

En total, han sido 91 las nuevas incorporaciones. Estos agentes, de distintas escalas y categorías, prestarán sus servicios en las distintas unidades de la Comisaría Provincial de Córdoba y en la Comisaría Local de Lucena-Cabra, dónde la Policía Nacional ha querido reforzar la seguridad y protección de la ciudadanía, concretamente en Córdoba, donde afrontarán nuevos retos.

De entre ellos, 20 son policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía que culminan su formación policial, a quienes la jefa provincial ha deseado que su paso por las distintas unidades durante casi once meses sea "lo más provechoso posible". Éstos, tutelados por diversos agentes, intervendrán en tareas reales de seguridad ciudadana, investigación, extranjería, policía científica y atención al ciudadano, con el objetivo de aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos.

López Losilla, en su encuentro con los 91 nuevos agentes, ha destacado que el número de efectivos de la Policía Nacional hacen de Córdoba "una de las ciudades más seguras de todo el territorio nacional" y que, sin lugar a dudas, "su trabajo efectivo hace que los delitos disminuyan año tras año a pesar de que la lucha contra los ciberdelitos es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual".

REFUERZO DE LA SEGURIDAD DURANTE LA OPERACIÓN VERANO

El 1 de julio comenzó la Operación Verano, finalizando el pasado día 31 de agosto, reforzándose la seguridad con un mayor número de agentes, con el objetivo de incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas para minimizar tanto los riesgos asociados a la delincuencia común y a la ciberdelincuencia.

El despliegue de la Operación Verano forma parte del Plan Nacional 'Turismo Seguro', que busca mejorar la atención y protección de turistas y residentes y que en Córdoba ha implicado un refuerzo de los efectivos policiales para prevenir delitos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidente de los que puedan ser víctimas los ciudadanos nacionales y extranjeros.

Para ello, desde su inicio, la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial distribuyó material con recomendaciones y consejos de seguridad tanto para evitar los robos en domicilio durante las vacaciones así como para que los visitantes pudiesen disfrutar de unas vacaciones seguras. Además, se ha incrementado la presencia policial en las zonas residenciales en aras de reforzar la prevención de los delitos de robos en domicilio, así como en las zonas de mayor atractivo turístico durante la época estival.

Todo ello, conjugado con las medidas correspondientes al vigente Nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista establecido en aplicación del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista.