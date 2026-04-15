Auxilian in extremis en Armilla (Granada) a un hombre tras sufrir una hemorragia cerebral

Miembros de la Policía Local y de Protección Civil de la ciudad granadina de Armilla han actuado en una emergencia después de que un hombre sufriera una hemorragia cerebral y lo movilizaron y trasladaron a un centro hospitalario. - POLICÍA LOCAL DE ARMILLA

ARMILLA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

Una actuación in extremis de la Policía Local y de Protección Civil en la ciudad granadina de Armilla ha resultado crucial para auxiliar en una emergencia a un hombre que sufrió una hemorragia cerebral, toda vez que lo trasladaron a un centro hospitalario al no haber medios sanitarios disponbiles.

Según información contrastada por Europa Press con fuentes municipales, los hechos ocurrieron cuando los familiares del hombre intentaron solicitar sin éxito una ambulancia porque les dijeron que "todas estaban ocupadas".

Un vecino llamó la Policía Local de Armilla, que se personó en el domicilio junto a efectivos de Protección Civil del municipio. Miembros de ambos cuerpos ayudaron a trasladar al hombre desde un piso superior de un inmueble para posteriormente trasladarlo al hospital.

Desde la Policía Local han señalado que, ante la gravedad de la situación y la falta de recursos sanitarios profesionales disponibles en ese momento, fue fundamental la rápida actuación y coordinación de los intervinientes.

"Especial mención a la labor de Protección Civil, cuyos voluntarios actuaron con gran profesionalidad, cercanía y eficacia, siendo clave en la atención inicial", agregan desde el cuerpo municipal de seguridad.

Por su parte, la familia del hombre que pasó a la Unidad de Cuidados Intensivos, ha hecho público su agradecimiento a los cuerpos municipales que intervinieron en el suceso, y ha destacado que "su rápida actuación ha hecho que pudiera tener una atención médica muy rápida y que va a ser primordial en su recuperación".