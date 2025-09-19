Porcuna (Jaén) rinde homenaje a los fisioterapeutas con la inauguración de una calle dedicada a esta profesión

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Porcuna (Jaén), el municipio andaluz con mayor porcentaje de fisioterapeutas por número de habitantes, ha rendido homenaje a estos profesionales dedicándoles una calle. De esta forma, la calle 21 de Octubre ha pasado a llamarse calle Fisioterapeutas de Porcuna.

Según los últimos datos, Porcuna, con una población cercana a los 6000 habitantes, tiene censados 37 fisioterapeutas, lo que equivale a una ratio de 6,17 fisioterapeutas por cada 1.000 habitantes, algo que, según el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía es "muy llamativo e inusual".

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ratio de un fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes. Esta recomendación sirve como un objetivo para los sistemas sanitarios, aunque en la práctica, España se encuentra muy por debajo de esta cifra en su sanidad pública, con 0,1 fisioterapeutas por cada 1.000 habitantes.

El Ayuntamiento de Porcuna ha celebrado en el salón de plenos un acto institucional para rendir homenaje a estos profesionales. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, que ha dado lectura al acuerdo plenario aprobado por unanimidad para llevar a cabo esta designación.

Por su parte, el presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, Miguel Ángel Lérida, ha destacado en su intervención la estrecha vinculación de Porcuna con esta profesión. También ha subrayado que este reconocimiento es único en el ámbito andaluz y nacional, y supone "un orgullo para todos los fisioterapeutas formados en esta tierra, muchos de los cuales ejercen tanto en Andalucía como en el resto de España y en el extranjero".

Asimismo, se ha referido al sentimiento de "arraigo, compromiso y profesionalidad" de los fisioterapeutas porcunenses, agradeciendo especialmente la labor de Salvador Gallo, impulsor del proyecto.

Tras las intervenciones oficiales, se ha procedido al descubrimiento de la nueva placa que ya luce en la vía. El acto ha concluido con el agradecimiento por parte del presidente del Colegio de Fisioterapeutas al Ayuntamiento y a su alcalde, por la acogida de la propuesta y por las facilidades brindadas para que el nombre de la Fisioterapia quede enmarcado en el callejero andaluz. El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía entrega también este viernes en Jaén capital los reconocimientos 'Promoción y compromiso con la fisioterapia en la provincia'.