Del Pozo asegura que "no está frenando" la Ley de Memoria y defiende que "sigue trabajando con mucha humanidad"

Actualizado 28/01/2020 10:32:40 CET

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha asegurado que "no está frenando" la Ley de Memoria Histórica y Democrática --vigente desde 2017--, toda vez que ha señalado que mientras se consigue "el consenso parlamentario" para una Ley de Concordia, "está trabajando con muchísima humanidad, mirando al futuro e intentando no buscar ningún tipo de conflicto".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la consejera ha señalado que le gustaría aprobar una Ley de Concordia que "no fuera una ley de parte de la mayoría que gobierna en aquel momento en Andalucía", para añadir que el Ley de ahora "no le gusta" porque "hay capítulos perfectamente asumibles y otros que generan conflicto".

Además, ha añadido que "tiene un periodo de actuación que no se puede mantener", ya que "no podemos llevar el periodo de memoria desde la República hasta después del Estatuto de Andalucía cuando ha habido una Ley de Amnistía de por medio", y ha recordado que de las 90 enmiendas que presentaron PP y Ciudadanos al proyecto de Ley de Memoria "no se admitió ninguna porque querían tener una ley con mayor carga ideológica".

"Una Ley de Concordia, si de verdad queremos que sea de concordia,

tiene que salir del Parlamento con el consenso de todos los grupos, y todos tienen que ceder en algo como pasó en la Transición para buscar el punto de encuentro", ha afirmado Del Pozo, que ha asegurado que mientras "se promueve ese consenso parlamentario está trabajando con muchísima humanidad, mirando al futuro e intentando no buscar ningún tipo de conflicto".

Del Pozo ha insistido también en que para ella "todas la familias con víctimas son iguales" y ha recordado que ha centrado el principal eje de trabajo de su departamento en las exhumaciones e identificaciones genéticas, al tiempo que ha abundado en que "no está frenando la ley" y que "sigue con el mismo equipo" de la legislatura anterior que depende del viceconsejero de Cultura, Alejandro Romero.

Por último, la consejera ha señalado que en 2019 han conseguido exhumar "62 cuerpos completos y algunos resto incompletos" y "se han identifica, entre restos y vivos, más de 518 pruebas más otras cien que se están trabajando". También ha subrayado que "se ha trabajado en seis fosas más la de Almadén y que se han destinado más de 260.000 euros para Pico Reja, para sacar a más de mil personas que hay en el cementerio de San Fernando".