Del Pozo destaca que el 76,7% de monitores escolares tendrán ya jornada completa en 2023 y PSOE le pide "no mentir más"

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha afirmado en el Parlamento que el 76,7 por ciento de los monitores escolares tendrán ya jornada completa el próximo año, mientras que el diputado socialista Gerardo Sánchez le ha pedido que "no mienta más a ese colectivo de trabajadores tan importante para la educación de nuestros hijos" y la ha instado "a solucionar este grave problema".

De esta manera, ha destacado durante su intervención que el Gobierno andaluz continúa avanzado desde 2019 para solucionar "de una vez" la precariedad laboral en la que se encontraba este colectivo integrado fundamentalmente por mujeres.

Así, Del Pozo ha explicado que en los presupuestos de 2023 se incluye la dotación para aplicar la jornada completa a otros 200 monitores escolares (un 34%). De esta forma, según ha informado la consejera, 1.283 monitores del total de la plantilla tendrán jornada completa a 35 horas el próximo año.

La consejera ha recordado que "a los pocos meses" de llegar al Gobierno se tomó una primera medida para que 426 de estas trabajadoras no fueran despedidas en julio y agosto, "como ocurría con los gobiernos socialistas". En una segunda actuación se estableció un mínimo de 20 horas de contrato para todo el colectivo, eliminando los contratos anteriores de ocho y doce horas, además de iniciar un aumento progresivo a 35 horas, del que se beneficiaron en esa primera fase 41 de estos profesionales. Del conjunto de estas medidas se beneficiaron en total 346 monitoras.

Por lo tanto, ha aseverado Del Pozo, "nunca hemos dejado de trabajar para darles una solución a estos profesionales" que realizan tareas de apoyo en los centros docentes públicos y que contribuyen a la mejora de la calidad del sistema educativo.

Además, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado de que "estamos trabajando de la mano de los sindicatos y tenemos el compromiso de que todas las plazas de 20 horas pasen a tener la jornada completa de 35 horas".

Por su parte, Gerardo Sánchez ha destacado la "importancia" del trabajo de estas personas para que el sistema educativo público "funcione y nuestros hijos reciban la mejor educación posible", pero ha lamentado lo "insostenible" de sus condiciones laborales, "con 20 horas semanales y teniendo que impartir su trabajo en varios colegios a la vez".

"Hay que escuchar a todos los colectivos", le ha espetado a Del Pozo, toda vez que ha criticado que cuando el PP estaba en la oposición "denunciaba" las condiciones laborales de esos trabajadores, y decían que "cuando gobernasen la solucionarían. Mintieron y siguen mintiendo porque no solucionan el problema".

Así, el diputado socialista ha añadido que llevan cuatro años al frente del Gobierno, y "la semana próxima, cuando se apruebe un presupuesto de 45.600 millones de euros, 16.000 millones más que cuando el PSOE gobernaba en Andalucía, tiene una oportunidad magnífica para comprometerse de una forma definitiva", ya que entre las enmiendas del grupo socialista "hay una que habilita una partida para que tengan un instrumento económico para poder hacerlo".

"Vótenla, que no la tire esa mayoría arrolladora a la que no le interesa el diálogo. No mienta más a ese colectivo de trabajadores tan importante para la educación de nuestros hijos. Diga la verdad y solucione este grave problema", ha concluido Sánchez Escudero.

Ante estas afirmaciones, Del Pozo ha asegurado que "es de traca" que sea el PSOE el que "pregunte si el Consejo de Gobierno piensa solucionar la situación precaria de las monitoras escolares". "Se refiere a esa que crearon y mantuvieron durante años, desde 2006, y que se ha empezado a solucionar cuando llegó el gobierno del cambio". "Estamos haciendo lo que no hicieron en 13 años", ha concluido la titular de Educación.