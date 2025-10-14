Del Pozo dice la solución a los restos de la Ronda Norte de Córdoba no tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio

Archivo - Vista aérea de los terrenos por los que discurrirá la Ronda Norte de Córdoba y donde se encuentran los restos arqueológicos a salvaguardar. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha afirmado este martes que "por la Comisión de Patrimonio" de la Junta en Córdoba "no tiene que pasar todo", refiriéndose con ello a la solución adoptada por la Consejería de Fomento, en base a una resolución de la propia Consejería de Cultura, para salvaguardar los restos arqueológicos hallados en el trazado de la futura Ronda Norte de Córdoba sin impedir su construcción, que, además, se hará "sin joroba".

Del Pozo ha respondido así después de que la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio le haya preguntado en comisión en la Cámara autonómica "¿dónde queda el informe sobre el valor del hallazgo que debería realizar la Comisión Provincial de Patrimonio y al que usted se comprometió?", lamentando que la solución adoptada, además, sea soterrar los restos y elevar la cota de la ronda, "lo que obliga a poner una joroba", cuando en Córdoba "ya tenemos la joroba de Asland, y no queremos otra".

Ante ello, la consejera de Cultura ha recordado que se hizo una excavación arqueológica previa en la zona por la que discurrirá la ronda, y "la memoria preliminar, elaborada por los arqueólogos, recogía la singularidad y el valor de los restos documentados", pues "se trata de un yacimiento de relevante interés histórico y arqueológico para el conocimiento de la religiosidad cristiana en Al-Ándalus, y los arqueólogos autores de la memoria establecían la necesidad de conservar el yacimiento, planteando varias alternativas para reajustar o modificar el trazado de la Ronda Norte".

A raíz de ello y según ha relatado Del Pozo, desde su Consejería, tras someter dicha memoria "al informe" de sus servicios técnicos, se emitió "una resolución de aceptación de la memoria preliminar que determina" que "se debe garantizar la conservación íntegra del complejo religioso documentado en la actividad arqueológica", y que, "para ello, los promotores tienen que optar por una de las dos alternativas propuestas".

De esta forma, se ha rechazado la alternativa referida al "desvío del trazado de la ronda en el ámbito del yacimiento" y se ha optado por "la conservación del yacimiento bajo el trazado de la ronda, lo que requiere una elevación de la cota del proyecto inicial" y, además, según ha aclarado Del Pozo, "esta posibilidad se condiciona también a la previa documentación arqueológica completa y a que se garantice que el soterramiento no afecta a la conservación de los restos arqueológicos".

Ahora, "el promotor tiene que presentar con urgencia un proyecto de conservación preventivo mediante cubrición ante el peligro de deterioro por las lluvias", estableciendo también la resolución de la Consejería de Cultura "que la actividad arqueológica debe complementar la planimetría de la memoria preliminar".

En consecuencia y juicio de la consejera, "se ha encontrado una solución en base a la memoria preliminar", estando Del Pozo "convencida de que habrá un ajuste de rasante, que seguro que los arquitectos y los ingenieros van a hacer para que no se produzca eso que llaman ustedes la joroba".

Junto a ello, Del Pozo ha dicho tener "confianza en las memorias preliminares", añadiendo que, además, "por la Comisión de Patrimonio no tiene que pasar todo", argumentando la consejera que "llevamos en Córdoba 122" memorias preliminares, "desde enero" de este año, que "no pasan por la Comisión de Patrimonio".