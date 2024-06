Del Pozo insta a Vox a disculparse "desde la humildad y sin justificaciones" por hablar de "pederastia" en la aulas

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha instado al Grupo Parlamentario Vox Andalucía a disculparse "desde la humildad y sin justificaciones" por la alusión del portavoz parlamentario de la formación, Manuel Gavira, en el pleno de la Cámara celebrado hace dos semanas a "adoctrinamiento y pederastia" en las aulas.

En el Pleno de este jueves, Del Pozo ha lamentado la "atrocidad" de Gavira y se ha preguntado "cómo Vox puede interesarse por la educación andaluza si piensan eso". "La disculpa no se justifica", ha aseverado la consejera.

Este pasado miércoles durante su respuesta al discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el debate general sobre la Comunidad celebrado en la Cámara andaluza, el portavoz de Vox aludió a este comentario, que fue retirado del diario de sesiones tras la queja del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, para señalar que "fallo mío" y relatar que "ese día un menor acusa a un profesor de pederastia, fue detenido un profesor, y habían pasado dos semanas del cartel de Almería", antes de reclamar al Gobierno andaluz que "fortalezca la inspección y abra nuevos canales" para que "salga la ideología de los colegios" augurando que "le llegarán más denuncias".

Gavira aseguraba que no tiene "problema en pedir perdón" por un "fallo" en el que "ustedes entendieron una cosa y yo quise decir otra", aunque dejaba claro a Moreno que "en ningún momento no he hablado de los docentes".