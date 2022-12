El PP se abstiene en la votación del presupuesto de la Diputación de Granada, que tacha de "continuista"

GRANADA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Granada, Carmen Lidia Reyes, ha defendido este lunes la abstención de su formación en la votación del nuevo presupuesto de la institución provincial para 2023, que ha tachado de "continuista".

"Tenemos un presupuesto para 2023 con la misma estructura presupuestaria que años atrás, arrastrando el principal problema que tiene esta institución que no es otro que la falta de ejecución del mismo", ha indicado Reyes en una nota de prensa tras el Pleno.

"No podemos entender cómo seguimos manteniendo la misma estructura presupuestaria, los mismos programas e incluso algunas partidas que se repiten año tras año, y no lo entendemos porque esta provincia no es la misma ni tiene las mismas necesidades de hace ocho años. Esta provincia ha cambiado y la institución no se ha adaptado a los cambios, es una administración anclada en el pasado" se ha lamentado Reyes.

La diputada popular ha hecho esta valoración en el transcurso del Pleno extraordinario donde se debatían los Presupuestos de 2023, en el que ha remarcado "la falta de ejecución" que ha vinculado con "falta de trabajo en la institución provincial por parte de equipo de gobierno.

"Nos encontramos que en el 2021 casi el 40% del presupuesto está sin ejecutar. Para muestra un botón, el Plan de Carreteras de ese mismo año, con un presupuesto de seis millones de los cuales apenas se han ejecutado dos millones. Lo que pone claramente de relieve un año más que los niveles de ejecución son muy bajos, lo que conlleva el estancamiento de la institución".

La diputada, a su vez, ha indicado que desde la institución siguen sin entender cómo se lucha realmente contra la despoblación. "Vemos cómo el presupuesto contempla una subida llamativa en cultura mientras se rebaja el porcentaje destinado a la delegación de Obras Públicas, lo que nos parece del todo incongruente, pues si los vecinos de los municipios de Granada no tienen buenas infraestructuras para poder quedarse en sus pueblos, de poco le sirven los talleres y programas culturales de la Diputación, y ese es el enfoque de todas las cuentas que hoy se nos presentan, sin objetivo claro ni hoja de ruta que seguir".

Por todo ello, ha concluido Reyes, "los presupuestos son el reflejo la pésima gestión de un gobierno aletargado que no sabe gestionar ni conoce las necesidades de los pueblos, un gobierno al estilo de Pedro Sánchez donde las siglas del partido están por encima de las necesidades de la provincia".