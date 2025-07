PP acusa a la Diputación de Jaén de "marginar" al sector turístico y de ignorarlo en "decisiones clave de promoción"

JAÉN 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación, María del Mar Dávila, ha denunciado "la marginación" que sufren los profesionales del turismo de la provincia de Jaén, que se encuentran "apartados de las decisiones clave de promoción provincial", lo que es "un ejemplo más de la dejadez y el autoritarismo con el que gobierna el PSOE la casa de todos los jiennenses".

Ha señalado en un comunicado que el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, lleva sin convocar el pleno del Consejo de Turismo Provincial desde el 13 de septiembre de 2024, ni tampoco comisiones.

"Llevamos casi un año sin que la Diputación Provincial convoque el pleno para dar cuenta de qué está haciendo y qué va a hacer para atraer turistas a nuestra tierra", ha dicho Dávila.

Asimismo, ha tachado de "despropósito" que en todo el verano, la Diputación no haga una campaña de promoción para atraer visitantes a la provincia. "Nuestros empresarios y trabajadores turísticos innovando y luchando a brazo partido para trasladar las bondades de nuestra tierra y para que sus negocios sean sostenibles y rentables y quien debería ser su gran aliada, la Diputación, a la que el Gobierno de Juanma Moreno riega económicamente para promocionar Jaén, no lo olvidemos, está totalmente off", ha lamentado Dávila.

La diputada ha incidido en que, mientras la Junta de Andalucía comunica a todos los empresarios jiennenses y andaluces mensualmente todas las acciones turísticas y promocionales con la provincia de Jaén, "Diputación no lo hace ni siquiera de forma anual".

"Desde luego, no ha habido participación del sector en las posibles acciones turísticas, ni se ha recogido lo que son los análisis, los deseos o las aportaciones del sector turístico provincial", ha expuesto Lozano.

También se ha referido a las líneas de ayudas del Gobierno andaluz al sector, como las subvenciones a la sostenibilidad turismo a través del patrimonio turístico-cultural (Patcul), a municipios turísticos, a la promoción turismo cinegético y campo bravo andaluz, a la eficiencia energética, uso del agua y adaptación al cambio climático o a la digitalización pymes turísticas andaluzas (Digitur).

Según Dávila, parece que el sector turístico "no tiene ningún interés para la Diputación, en tanto en cuanto van improvisando, sin plenos del Consejo y sin planificar con los profesionales que son los que más saben de esto lo que es una estrategia turística".