PP acusa a la Diputación de Jaén de "sectarismo" por rechazar reunirse con Granada para abordar el aeropuerto y la A-81

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha lamentado este martes la nueva muestra de "soberbia y sectarismo" del presidente de la Administración Provincial de Jaén, Paco Reyes, al rechazar reunirse con el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, para abordar la promoción conjunta del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y el futuro de la autovía A-81.

Al respecto, Camacho ha reprochado a Reyes en una nota que "ni siquiera se siente a hablar para encontrar soluciones, que es su trabajo. Es una falta de respeto a los jiennenses, en primer lugar, y a las instituciones y los valores democráticos, en segundo lugar", ha apostillado.

En este contexto, ha asegurado que el encuentro solicitado por Rodríguez "hubiera permitido abrir nuevas vías de colaboración en beneficio de ambas provincias". "Incluso los empresarios jiennenses habían mostrado su preocupación y pedido que se encontraran puentes. Y Reyes en vez de eso los dinamita", ha criticado.

El dirigente popular ha subrayado que la negativa de Reyes puede llegar a "poner en riesgo el nombre de Jaén en el aeropuerto que compartimos con Granada" y demuestra que "antepone su sectarismo al interés general".

"El mismo presidente que se quejaba de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, tardara en recibirle, cuando él había tardado más en hacer lo propio con un alcalde que tenía a 50 metros por ser del PP, ahora ni siquiera acepta reunirse con un igual. Este es el nivel", ha recriminado.

Finalmente, Camacho ha exigido a Reyes que "rectifique y se siente a trabajar con Granada en un plan conjunto" y ha recordado que la Diputación de Jaén tiene "104 millones de euros de remanente del pasado año, dinero guardado en un cajón, ¿para qué los queremos si no es para ayudar y promocionar a las empresas y al desarrollo económico".