PP acusa al Gobierno de "negar información de obra del Museo Arqueológico de Córdoba que tiene desde agosto de 2025"

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha lamentado este viernes que "el gobierno de Sánchez y Montero esté ocultando información a los cordobeses sobre el proyecto de ampliación y rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba, pendiente desde hace muchos años".

Según ha explicado la popular en una nota, "sabemos por una respuesta parlamentaria que ese proyecto de ejecución de obras de rehabilitación en este museo se recepcionó por parte del Ministerio de Cultura el 1 de agosto de 2025", por lo que han solicitado "una copia del proyecto y nos han dicho que no, aduciendo que va a salir a licitación pública". En palabras de Casanueva, "esto es otra tomadura de pelo".

"También sabemos que no tienen fechas, ni plazos, ni han iniciado los trámites de licencias para llevar a cabo la obra", ha indicado la senadora, quien ha manifestado que "el gobierno de Sánchez y Montero niega a los cordobeses la información sobre un proyecto muy demandado en la ciudad, en el sector turístico y cultural, y cuya redacción ha costado 500.000 euros, más aún cuando este proyecto debería haber sido licitado en 2024 como se comprometió el propio Gobierno central".

En este sentido, Casanueva ha aseverado que "ni la Junta de Andalucía ni al Ayuntamiento de Córdoba tienen conocimiento de que se haya solicitado la licencia de obra, con lo cual está muy retrasado este proyecto que debía estar ejecutándose ya, y que supone otro agravio para los intereses de Córdoba".

A juicio de la popular, "un Gobierno de España que lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado evidencia una vez más que no tiene ningún interés en poner en valor el patrimonio arqueológico que atesora Córdoba y su provincia, que supone un bien cultural de máximo nivel y un atractivo para el turismo".

Desde el PP seguirán reclamando "información y compromiso real con este proyecto, con inversión y fechas de ejecución para la rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba". "Exigimos que de una vez por todas haya un compromiso real por el Gobierno de ejecutar este proyecto, por todo lo que supone en materia cultural y patrimonial, y para el desarrollo turístico y económico de Córdoba", ha declarado Casanueva.