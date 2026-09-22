PP-A acusa a Montero de generar "crispación" porque hay muchos "escándalos judiciales del PSOE que ocultar"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - PP ANDALUZ

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado este martes que "la crispación solo beneficia a quien no gestiona y tiene muchos escándalos judiciales que ocultar", y ha considerado que esa es la estrategia con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, pretenden "trasladar a Andalucía un clima político que los andaluces ya rechazaron apostando mayoritariamente" en las urnas por "la vía andaluza" de Juanma Moreno.

"A Sánchez le interesa la crispación para tapar su falta de gestión, sus escándalos y las duras consecuencias de su dejadez con Ceuta", ha afirmado Repullo en rueda de prensa, en Sevilla.

Una estrategia que, según ha señalado, no va a funcionar en una comunidad que apostó por "gobiernos que funcionan, por responsables públicos que escuchan, que explican sus decisiones y que responden ante la ciudadanía". "El ruido solo le interesa a quien no gestiona", ha apuntado Repullo, quien ha señalado que Pedro Sánchez "no puede presentar presupuestos", "no resuelve la crisis de vivienda" y "no puede detener la inflación".

Antonio Repullo ha expuesto las últimas informaciones conocidas sobre la exmilitante del PSOE Leire Díez y los presuntos "contactos de su entorno con un conocido clan del narcotráfico de Badajoz para tratar de apartar a la jueza Beatriz Biedma de la causa del hermano del presidente del Gobierno".

Repullo ha considerado que este asunto requiere también explicaciones por parte del socialismo en Andalucía. "El PSOE-A no está al margen de esta historia", ha afirmado antes de recordar los "pagos realizados a Leire Díez". "Cobró 16.000 euros del PSOE de Andalucía. Lo hizo mediante facturas emitidas a la consultora de Gaspar Zarrías, quien fue vicepresidente de la Junta, consejero y una de las figuras más poderosas del socialismo andaluz", ha señalado Repullo.

El secretario general del PP-A ha añadido que la justicia está investigando si esos pagos "formaban parte de una estructura mucho más amplia de encargos y actuaciones dirigidas contra jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil". Ha considerado necesario "esclarecer el alcance de esos trabajos y las responsabilidades que pudieran derivarse de ellos".

"El PSOE de Andalucía y María Jesús Montero deben dar explicaciones. Deben aclarar si conocían esos trabajos, quién los encargó, qué finalidad tenían y si existieron más pagos o más intermediarios vinculados al socialismo andaluz", ha reclamado.

Sobre la crisis migratoria en Ceuta, se ha referido a la visita realizada este lunes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, apuntando que sirvió para trasladar demandas concretas: "Una presencia permanente, visible y continuada de Frontex, prioridad para Ceuta en los fondos europeos, una financiación adecuada para afrontar la presión sobre sus servicios, la mejora del espigón del Tarajal y mecanismos europeos que permitan prevenir nuevas crisis".

"Ceuta es frontera española y europea, y protegerla exige una respuesta española y europea", ha afirmado Repullo, quien ha señalado que estas propuestas, que considera "vitales para España y para Andalucía, no han contado con el respaldo del PSOE en Europa".

Ha señalado que Juan Vivas "ha demostrado durante esta crisis responsabilidad, presencia y capacidad de diálogo", ya que ha "colaborado con todas las administraciones y ha defendido a los ceutíes ante una invasión y un ataque a la integridad territorial de España".

"Los ceutíes siguen esperando soluciones. El Gobierno de Sánchez sigue sin explicar cómo piensa recuperar la normalidad", ha señalado Repullo, quien ha denunciado que el Ejecutivo nacional responde "atacando, con opacidad y negando la realidad".