PP-A acusa a Montero de querer "pagar los votos" de los independentistas "con el dinero de los andaluces"

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha acusado este lunes a la vicepresidenta primera del Ejecutivo central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de querer "envolverse en la bandera andaluza", mientras busca "pagar los votos" de los independentistas de Junts y ERC "con el dinero de los andaluces".

En rueda de prensa, Repullo ha indicado que la reivindicación de los andaluces de "no ser más que nadie, pero tampoco menos" sigue vigente después de 45 años ante un Gobierno central de PSOE y de la "extrema izquierda que privilegia a unos territorios por encima de otros", porque necesita los votos de "los separatistas" para que Pedro Sánchez siga como presidente.

Ha señalado que Montero "es la mano derecha de Pedro Sánchez" y, por tanto, "la más fiel ejecutora de sus políticas". "Es quien retuerce los números y los presupuestos para contentar a los independentistas para mantenerse ella y a Pedro Sánchez en el poder", ha dicho.

Sobre el sondeo publicado este lunes por el diario El Mundo sobre posible resultado en las elecciones autonómicas, Repullo ha indicado que "el PSOE, con el desembarco de Montero en Andalucía, repetiría su peor resultado histórico, mientras sigue subiendo la confianza de los andaluces en Juanma Moreno".

Ha manifestado que esa situación no es de extrañar "porque lo último que pretende Montero es hacer ilusionismo financiero con la reconfiguración de la deuda, para soltarnos una parte, porque le interesa a los independentistas antes de dejar el sistema común, que la paguemos el resto de españoles y así poder mantener a Sánchez en la Moncloa".

A su juicio, "Montero pretende vendernos como solidaridad lo que realmente es una campaña de "ingeniería política" y "tapar el debate que le interesa a los andaluces, el de la financiación". Según ha advertido, Montero anda ahora "de gira por Andalucía para hacer la campaña que le interesa a Pedro Sánchez con la reconfiguración de la deuda que le exigen los independentistas", pero, poco a poco, "la realidad le está desmontando sus mentiras".

Ha puesto de manifiesto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha arrojado que la reconfiguración de la deuda "no tiene sentido si no va acompañada de otras medidas como la reforma del sistema de financiación, que es lo que defiende la Junta y lo que defendía la propia Montero cuando era consejera andaluza".

A juicio de Repullo, es "evidente que el PSOE, en su afán por mantenerse en el poder a cualquier precio, está dispuesto a hipotecar el futuro de nuestro país y a premiar la mala gestión de aquellas comunidades que han sido irresponsables con el dinero de todos".ç

"Cuando venga aquí Montero a envolverse en la bandera andaluza, que es la bandera de todos, piensen en que está negociando cómo pagar los votos de Junts y ERC en el Congreso con el dinero de los andaluces", ha señalado el dirigente popular.

Antonio Repullo ha vuelto a pedir públicamente al PSOE andaluz "que nos dejen trabajar y no traigan más ruido, no mientan más y no traten de romper la convivencia", porque su tiempo "ya acabó" en esta comunidad.

Ha indicado que "Andalucía no quiere volver a ese pasado oscuro e indecente" que había cuando gobernaba el PSOE-A, partido al que ha pedido que no intente traer a esta tierra "lo peor del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez".

Con el Gobierno del PP-A, según Repullo, "Andalucía pelea por su futuro, mientras el PSOE fantasea con volver a su pasado".