PP-A acusa a PSOE-A, Adelante y Por Andalucía de "torpedear" declaración institucional del Parlamento en apoyo a Ceuta

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 23 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha acusado este miércoles a los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, de intentar "torpedear" una declaración institucional del Parlamento autonómico en apoyo a Ceuta.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha manifestado que tras el "veto" de los tres partidos de izquierda a la proposición no de ley de su grupo sobre Ceuta (que no se pudo debatir en el pasado pleno), ha propuesto una declaración institucional de la Cámara, pero el PSOE-A la ha "intentado torpedear" con planteamientos como que "no se puede instar al Gobierno de España o que hay que incluir el minuto de silencio en el próximo pleno y en el texto el cumplimiento del convenio" sobre el traslado menores migrantes no acompañados.

Ha reprochado que, acto seguido, el PSOE-A planteaba una declaraciones institucional "alternativa sobre el manoseado cribado de cáncer de mama".

"Los grupos de izquierda no tienen la menor intención de apoyar a Ceuta y los ceutíes y de defender la integridad territorial de España, y así va a quedar claro con la imposibilidad manifiesta de que haya una unanimidad para que haya una declaración institucional del Parlamento", ha agregado Martín.

Ha señalado que el PP-A va a dar una "tercera oportunidad de hacer el ridículo" a los tres grupos de izquierda planteando, para el pleno de la próxima semana, una nueva proposiciones no de ley de apoyo a Ceuta y a la integridad territorial de España: "Que de nuevo nos muestren su capacidad desde la minoría de amordazar al Parlamento utilizando una estratagema y una triquiñuela reglamentaria".

Ha manifestado que no le sorprenden las posiciones de las "marionetas" de Pedro Sánchez en el Parlamento andaluz, refiriéndose a los portavoces del PSOE-A y de Por Andalucía, María Jesús Montero y Antonio Maíllo, respectivamente, pero sí la del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, "que se ha dado golpes de pecho diciendo que él era la nueva izquierda y definiéndose como andalucista" y cuyos votos han sido "necesarios para bloquear" el debate de la proposición no de ley del PP-A sobre Ceuta.

"Sin los votos de Adelante Andalucía, la iniciativa se hubiera debatido; qué grandeza de andalucismo el que le pone un esparadrapo en la boca a la soberanía de los andaluces y a esta cámara que es depositaria de la voluntad democrática de todos los andaluces", ha señalado Toni Martín.

A su juicio, la "actitud de Adelante Andalucía es un insulto a la inteligencia humana y, concretamente, a la inteligencia de los andaluces".

Ha manifestado que la proposición no de ley sobre Ceuta que el PP-A va a plantear para el próximo pleno tiene una "serie de cambios sustanciales con respecto al anterior, porque incluye esa resolución del Parlamento Europeo en la que claramente se habla de invasión, en cuanto a lo sucedido en Ceuta; se señala claramente a Marruecos; se piden explicaciones, y se pide también que todos los que han entrado de forma ilegal vuelvan a su país".

"El Parlamento Europeo, que debe ser también una cámara de fachas, según estos señores de la izquierda en Andalucía, coincide en prácticamente todo el contenido de la iniciativa que habíamos traído al Parlamento", ha añadido.