PP-A acusa a PSOE-A de “amordazar” a los municipios para que no tengan voz en la comisión de recuperación

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP-A y presidenta de la Subcomisión de Reactivación Económica y de Empleo del Parlamento, Ana Vanessa García, ha acusado este lunes al PSOE-A de "pretender amordazar a los municipios andaluces para que no tengan voz en la Comisión de recuperación económica y social" de Andalucía.

En un comunicado, García ha recordado que los presidentes de las diputaciones y de la FAMP estaban invitados a comparecer en dicha comisión para exponer la situación en las diferentes provincias, en la Andalucía rural y en los ayuntamientos para afrontar la crisis generada por el Covid-19 y plantear así sus demandas y propuestas para los andaluces que viven en estos núcleos de población.

Sin embargo, según ha añadido, el "plantón" de los presidentes de las diputaciones socialistas y del propio presidente de la FAMP, Fernando Villalobos, "ponen en evidencia los métodos de una oposición como la del PSOE que sólo quiere destruir".

En su opinión, es una "vergüenza" que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "amordace de esa manera a los pueblos de Andalucía y que convierta a las instituciones donde gobierna el PSOE, representando a ayuntamientos de todos los signos políticos, en instrumentos de guerra contra el Gobierno andaluz".

Por esa razón, García ha pedido a los socialistas que "reflexionen" y se sumen a ser parte de la solución al igual que "la sociedad andaluza y los colectivos de relevancia en todos los ámbitos de nuestra tierra que están aportando su granito de arena en esta comisión para salir cuanto antes y de la mejor manera de esta crisis generada por la covid".

"Creemos que es importante que PSOE y Adelante estén presentes y les volvemos a invitar para que participen en la comisión", ha reiterado la popular.

García ha exigido también al presidente de la FAMP, "el 'alcalde' de alcaldes que representa a todos los municipios andaluces", que "recapacite" y "escoja el día que quiera" para participar en la comisión de recuperación, donde "estamos para recibirle", en lugar de seguir la estrategia de "poner la zancadilla a la recuperación andaluza" ordenada por Susana Díaz.

"Creemos que Villalobos, que no quiso venir el pasado viernes, tuvo un 'lapsus' en sus declaraciones cuando dijo que esta comisión no tenía legitimidad porque no tenía el apoyo de todos los grupos parlamentarios", según García, quien ha añadido que el presidente de la FAMP "tiene una amplia experiencia política y sabe que el Parlamento es la institución que representa a los andaluces y que hay que respetar lo que en él se aprueba".

"No queremos pensar que Villalobos no cumple una ley del Parlamento por que no se haya aprobado por todos los grupos", ha dicho.

Así, ha insistido en que el presidente de la FAMP "tiene que estar aquí porque representa a todos los municipios de Andalucía, municipios que tienen el derecho a ser escuchados y que pueden aportar mucho para diseñar el mejor camino de esta recuperación para nuestra tierra".