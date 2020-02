PP-A acusa al PSOE de "convertirse en un partido antiandaluz" tras los "ataques" de Sánchez a Andalucía

Publicado 01/02/2020 14:14:42 CET

CARMONA (SEVILLA), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del Partido Popular Andaluz, Toni Martín, ha acusado este sábado al PSOE de "convertirse en un partido antiandaluz" tras los "ataques" del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía, "con la complicidad del PSOE-A".

En la Intermunicipal del PP de Sevilla celebrada en Carmona, el popular ha afirmado que "durante muchos años el PSOE quiso monopolizar el sentimiento andaluz como si fuera de su propiedad, pero ahora, el PSOE-A ha tirado al suelo la bandera blanca y verde de todos los andaluces y la está pisoteando".

Martín ha criticado en un comunicado que "el PSOE andaluz ha vendido nuestra tierra a Pedro Sánchez y a sus intereses" porque "Susana Díaz calla y otorga cuando su partido pacta con los independentistas catalanes acuerdos que abren la puerta a la desigualdad entre españoles dependiendo de la Comunidad en la que vivan, que suponen un enorme daño para Andalucía, acuerdos que convierten a los andaluces en españoles de segunda para que en Cataluña sean unos privilegiados".

Sin embargo, el vicesecretario general del PP-A ha advertido que "Andalucía no se doblega, Andalucía va a exigir, con su presidente Juanma Moreno a la cabeza, lo que corresponde a los andaluces, lo que dice el Estatuto, porque Andalucía no es menos que nadie".

"Si el PSOE se ha hecho antiandaluz, si el PSOE ha tirado la bandera de Andalucía, que sepan todos los andaluces que el PP y el gobierno del cambio que preside Juanma Moreno la va a alzar más alta que nunca, para reivindicar respeto para Andalucía, el respeto que merece esta tierra, para exigir que este gobierno antiandaluz de Pedro Sánchez pague todo lo que es de los andaluces", ha argumentado.

De este modo, ha señalado que "nos maltratan no pagándonos lo que es de todos los andaluces", pero ha insistido en que "no vamos a consentir que el PSOE quite los 537 millones de euros que nos debe a los andaluces en concepto de IVA, que son nuestros y que no vamos a parar de exigirle que nos pague".

Así, ha subrayado que "esos 537 millones de euros son hospitales, centros educativos, ayudas a personas dependientes y puestos de trabajo" y, por ello, "no vamos a dejar de reivindicar que nos lo paguen, porque es dinero de todos los andaluces que Sánchez y el PSOE nos quieren robar".

Para Martín, "ni Sánchez ni el PSOE andaluz van a conseguir parar el cambio en Andalucía, porque el cambio está en marcha y es imparable". "Ya está bien de maltratar a Andalucía porque ha votado cambio y ha mandado al PSOE a la oposición, ya está bien de pedradas de Sánchez a Andalucía, ahora con este robo descarado de un dinero que es todos los andaluces", ha apostillado.

Por ello, ha apuntado que el PP "va a exigir estos 537 millones de euros que son de todos los andaluces en las instituciones, lo va a hacer sin descanso, en las instituciones, en la calle, ante la justicia y donde haga falta, pero no le va a resultar tan fácil a Pedro Sánchez quitarnos a los andaluces lo que es nuestro".

Asimismo, Martín ha remarcado que "nos deben muchas más cosas: nos deben 75 millones de euros de adelantos a cuenta de la financiación que nos han quitado este año para dárselos a otras Comunidades de su cuerda, y nos han quitado 26 millones de euros de financiación extraordinaria para atender a los MENA en la Comunidad que más menores inmigrantes recibe".

Igualmente, ha agregado que "se niegan a aumentarnos los 4.000 millones de financiación autonómica que necesitamos para costear los servicios públicos en Andalucía". "Ya está bien de maltratar a los 8,5 millones de andaluces porque han votado cambio", ha concluido Toni Martín.