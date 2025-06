El PP acusa al PSOE de "vender humo" y atribuirse los fondos europeos para Jaén que "no reparte Sánchez a dedo"

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado que el PSOE y la Subdelegación del Gobierno "venden humo" con su "enésima operación propagandística", esta vez con el objetivo de "colgarse medallas por la llegada de fondos europeos a la ciudad". "Estos fondos no los reparte Sánchez a dedo ni salen del bolsillo del PSOE, si no que salen de los impuestos de los ciudadanos y son fondos de la Unión Europea, de los que España es beneficiaria igual que el resto de países miembros".

Así lo ha expuesto la concejal popular Mónica Moreno, que ha subrayado que "lo que hay que preguntarse es por qué antes, cuando los socialistas gobernaban en la Junta, Jaén no recibía ni una mínima parte de lo que ahora está llegando". Desde el PP se considera "una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia el intento de apropiación que hace el PSOE de unas inversiones que, en buena parte, han sido posibles gracias al compromiso real del Gobierno de Moreno con esta tierra", ha reporchado en una nota.

"Actualmente Jaén ve avances reales porque la Junta de Andalucía ha decidido que esta provincia existe", ha recalcado Moreno, toda vez que ha afirmado que este hecho es "justo lo contrario que hizo el PSOE cuando tuvo la oportunidad de hacerlo y no movió un dedo".

La edil ha recordado que "el mejor ejemplo del abandono socialista fue la famosa ITI de Jaén, en la que tanto el gobierno socialista de Sánchez como la Junta se comprometieron a reasignar fondos europeos por importe de 200 millones cada administración". Un compromiso de Sánchez "que una vez más ha sido una mentira ya que después de seis años seguimos esperando el primer euro de los 200 millones que prometió", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, la popular ha destacado que mientras tanto, la Junta de Juanma Moreno "sí ha cumplido, sí ha invertido y sí ha reasignado fondos europeos para transformar Jaén: en carreteras, en centros de salud, en hospitales, en colegios, en agricultura, en movilidad".

Moreno ha calificado como "bochornosa" la reunión a tres bandas entre la Subdelegación del Gobierno y los concejales de Julio Millán, en la que se repasaron proyectos "que muchos de ellos ni siquiera son del actual Gobierno local, sino que fueron diseñados y trabajados por el anterior equipo del PP". "Es el colmo del cinismo que ahora vengan a ponerse detrás del cartel y hacerse la foto. Si tanto les preocupa el futuro de Jaén, que empiecen por exigirle a Sánchez que cumpla con esta ciudad y deje de castigarla desde Madrid", ha subrayado.

Asimismo, desde el PP han puesto en valor la "apuesta" de la Junta por Jaén dentro del marco del Plan de Recuperación y los fondos Next Generation. "Gracias al Gobierno de Moreno actualmente se están ejecutando obras como la puesta en marcha del tranvía, la construcción de centros de salud, mejoras en hospitales, adquisición de equipamiento sanitario o la habilitación de vías ciclistas. Esto no es humo, es inversión real que ya está cambiando la ciudad", ha asegurado la edil, toda vez que ha insistido en que "por mucho que le duela al PSOE, no es mérito suyo".

Para concluir, Moreno ha exigido al PSOE "menos ruedas de prensa y más respeto a la verdad". "Los jiennenses están hartos de fotos vacías, titulares triunfalistas y mentiras institucionales", ha advertido, toda vez que ha señalado que "los fondos europeos llegan a Jaén porque Europa los asigna, no porque el PSOE los regale. Y si hoy llegan de verdad, es porque la Junta los gestiona con seriedad y con compromiso con esta ciudad, al contrario de lo que hacían ellos", ha sentenciado.