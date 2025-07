El PP advierte del "aumento del 22,4% de la criminalidad" en la provincia de Córdoba en "los años de gobierno del PSOE"

CÓRDOBA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Córdoba Isabel Prieto ha advertido este jueves de que "en los años del PSOE en el Gobierno central se ha producido un aumento del 22,4% de la criminalidad en la provincia, aumentando los delitos de sangre, agresiones sexuales, violencia de género y la ocupación".

En una rueda de prensa, la popular ha apuntado que, según datos de criminalidad convencional en la provincia, "desde el primer trimestre de 2018 al mismo periodo de 2025 se ha aumentado en 1.545 las infracciones cometidas".

En este sentido, Prieto ha asegurado que "los delitos de ocupación han pasado de 175 en 2022 a 187 en 2024, consecuencia de la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno de Sánchez, a instancia de Bildu, que protege a los okupas y perjudica los derechos de los propietarios, incluso los que necesitan su vivienda para vivir en ella".

La diputada ha recordado que el PP ha tramitado una proposición de ley en el Senado "para derogar esta legislación injusta y proteger a los ciudadanos de estos delitos, pero su tramitación está congelada en el Congreso de los Diputados, por orden del Gobierno".

En cuanto a la violencia de género, ha dicho que "se ha producido un aumento del 76,3% de casos desde 2018 en la provincia, pero el Ministerio del Interior no ha aumentado los efectivos para atenderlos". Así, "en las unidades Viogen en Córdoba hay 30 policías y 30 guardias civiles y de media cada agente tiene que atender a 613 víctimas", ha señalado.

"Esta realidad pone de manifiesto que es necesario dotar de más recursos materiales y humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder luchar contra esta lacra, y durante estos años los recursos han sido completamente insuficientes, prueba de ello es que las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía tienen que dejar se hacer sus funciones de seguridad para hacer labores de Viogen", ha explicado.

Otro dato es relativo al catálogo de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "no está cubierto en la provincia", ha avisado, para resaltar que "faltan 147 efectivos de Guardia Civil y 54 de Policía Nacional para cubrir el catálogo". "Nos preguntamos a qué se dedica el ministro de Interior, el más reprobado de la democracia", ha cuestionado Prieto.

Mientras, ha asegurado que "el gobierno de Sánchez y Montero maltrata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen cada vez más cargas de trabajo con nuevas formas de delincuencia, en especial la delincuencia económica y ciberdelincuencia, y no dotan de los recursos necesarios".

"GOBIERNO ACABADO"

Para la diputada del PP, "estamos ante un gobierno acabado, que no gestiona, que no se ocupa de los importante y que ahora está acorralado por los casos de corrupción". "Un gobierno en descomposición que se mantiene por sus socios independentistas que están aprovechando la debilidad de Sánchez para sacar tajada", ha declarado, para enfatizar que "es un gobierno fallido que va de caos en caos y que no puede legislar".

Por tanto, ha defendido que "hay que dar la voz a los españoles en las urnas", tras asegurar que "el PSOE y el gobierno de Sánchez está cercado por la corrupción".

Prieto ha lamentado que "cada día hay un nuevo escándalo que salpica al entorno más cercano al presidente del Gobierno y que está suponiendo una vergüenza nacional e internacional para España". "Los españoles, los cordobeses no merecemos esto", ha subrayado.

Según ha expuesto, "Sánchez ha estado dedicado única y exclusivamente a mantenerse en el poder a costa de todo, a cualquier precio, y mientras tanto se han olvidado de lo importante: las cosas del día a día de los españoles".

La diputada lo ha relacionado con "el caos ferroviario, el caos en el principal aeropuerto del país y el pésimo estado de las carreteras", de manera que "han estado aferrados al poder a toda costa y se han olvidado de gestionar", ha asegurado, añadiendo también la situación con políticas sociales como la Ley ELA.

"Los españoles merecemos un Gobierno decente con un proyecto honesto, sólido y de buena gestión que sólo puede venir de la mano del PP y de Alberto Núñez Feijóo", ha mantenido la popular, quien ha pedido a Pedro Sánchez que "no dilate más la agonía y convoque elecciones ya". "Hay que darle la voz a los ciudadanos", ha remarcado.