El PP advierte a Díaz de que "la única barbaridad es la que ha cometido el PSOE con los pacientes en lista de espera"

Publicado 01/04/2019 22:07:34 CET

JAÉN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y secretario general del PP de Jaén, Francisco Palacios, ha reprochado a Susana Díaz "la cara dura y la desfachatez de venir a Jaén y reírse en la cara de los que durante tanto tiempo llevan en listas de espera y a los que el PSOE tenía escondidos vendiendo una gestión totalmente falsa de la sanidad andaluza y jiennense".

"Entiendo la política como un servicio público, somos gestores preocupados por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no puedo comprender que alguien, por tal de vivir de la sopa boba, sea capaz de mentir en algo tan serio como la sanidad", ha aseverado en una nota en la que ha asegurado que "la única barbaridad que aquí se ha cometido es que la señora Díaz haya ocultado a tantos y tantos pacientes que estaban esperando una operación, poniendo en riesgo su salud y sus vidas".

Para Palacios, "la cara dura del PSOE y de Susana Díaz" sobrepasa los límites porque "es una auténtica aberración que ahora cuando se levantan las alfombras ella recurra al insulto, pero la realidad es que a partir de hoy es cuando se comienza a tratar a los andaluces como ciudadanos de primera y que ella tenía tan olvidados".

El dirigente popular ha puesto los hechos "por encima de cualquier palabra que podamos decir desde el Partido Popular, porque aunque nosotros nos dedicamos a gestionar el bienestar de los ciudadanos no queremos que nadie dude de la realidad".

Por eso, ha incidido en que la única verdad "no es la que dice el PP o la que diga la señora Díaz, la verdad la dan los hechos, y si no hubiese listas de espera no haría falta poner a pleno rendimiento los quirófanos". En este sentido, ha señalado que "no abrimos más horas los quirófanos por capricho, sino porque realmente hay que tomar medidas urgentes para que los andaluces que están en su casa esperando una operación reciban por fin la llamada que tanto tiempo llevan esperando y que no iban a recibir si hubiera seguido gobernando el PSOE".

Por último, ha recordado que será este gobierno del PP "el único que va a dar el verdadero protagonismo a los profesionales de la sanidad" y que eso avala la gestión del Partido Popular, porque la intención del gobierno de Juanma Moreno "no es otra que mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios para que puedan dedicarse a acabar las listas de espera".

Para ello, ha finalizado, el gobierno del cambio de la Junta de Andalucía ha aprobado un plan de choque de 25,5 millones de euros para reducir las listas, lo que significa que "no mentimos cuando contamos lo que ha hecho Susana Díaz, cogemos el problema y le damos soluciones, entre ellas una gran inversión que favorecerá a tantos andaluces".