PP afea a la Diputación de Jaén el "recorte" para 2026 en los parques de bomberos de Cazorla y Orcera

Parque de bomberos de Cazorla - PP

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Diputación de Jaén ha afeado al gobierno socialista en la Administración provincial el haber "recortado" el presupuesto de personal en los parques de bomberos de Orcera y Cazorla, "dos servicios esenciales que ya funcionan con plantillas insuficientes".

El diputado popular Nicolás Grimaldos ha señalado que "es incomprensible" cuando el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes y el PSOE "presumen de tener el mayor presupuesto de la historia y, en lugar de reforzar, meten la tijera".

Estos dos parques atienden 26 municipios de la Sierra de Cazorla, Segura y El Condado, más de 55.000 vecinos, cifra que se dispara en fechas como la campaña navideña. Para el popular, recortar ahora es "dejar desprotegida a una parte enorme de la provincia".

Grimaldos ha apuntado que el PSOE prometió más efectivos y "con este presupuesto menguado solo caben dos opciones, que nos mintieran o que hayan despilfarrado el dinero de los jiennenses todos estos años con una gestión pésima".

Según el PP, en Orcera, el gasto en personal baja un nueve por ciento, de 1.039.731 a 972.729 euros. La plantilla es de 15 bomberos, "cuando se necesitan al menos 20 para garantizar una segunda salida" por lo que "si surge otra emergencia, hay que esperar refuerzos desde Úbeda, con retrasos de más de una hora".

En Cazorla, la partida cae casi un siete por ciento hasta 964.520 euros. "Allí se incumple de forma sistemática el mínimo de cuatro bomberos por turno, llegando a operar con solo dos", detalla Grimaldos. "Con esa dotación es imposible garantizar la seguridad: si dos bomberos entran en un inmueble, no queda nadie para regular el agua, rescatar atrapados o asistir a compañeros en peligro", subraya.

El diputado ha cuestionado "la utilidad de invertir en instalaciones sin personal suficiente" porque "¿De qué sirve si no hay bomberos para atender a los vecinos?". Además, ha señalado que algunos municipios están a casi una hora del parque más cercano y "ni siquiera cuentan con un vehículo de emergencias", mientras que a otros más cercanos sí se los ha facilitado Diputación. "En seguridad no podemos depender de la suerte", ha dicho Grimaldos

El Grupo Popular ha exigido reforzar las plantillas y dotar de medios a los municipios. "Es la marca del PSOE: en la oposición critican recortes imaginarios y, cuando gobiernan, aplican los mayores tijeretazos", ha concluido Grimaldos.