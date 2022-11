PP-A afea a Espadas "tirarse en brazos" de Sánchez y perder con sedición "herramientas de defensa" con independentistas

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha reprochado este lunes "el entreguismo" del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, por cuanto "no ha tardado ni un segundo en salir a apoyar al secretario general del PSOE y justificar la eliminación del delito de sedición, argumentando además un supuesto compromiso electoral que es falso".

"Se ha tirado en brazos de un presidente que por estar en el sillón hace cualquier cosa", ha lamentado Repullo, quien seguidamente ha acusado a Espadas de que "renuncia a Andalucía por defender a Sánchez", según una nota de este partido.

Para Repullo, "como andaluz, esta decisión del señor Espadas y de Pedro Sánchez me producen miedo y vergüenza, y creo que no soy el único", ha subrayado.

"Miedo porque supone que el PSOE ha entregado las herramientas de la defensa del Estado de Derecho y la unidad de España a los independentistas con el único objetivo de mantenerse en el poder, pero sobre todo mucha vergüenza porque se certifica el entreguismo del señor Espadas con su líder, más allá de los intereses de los españoles y los andaluces·.

Repullo no ha ocultado su sorpresa ante ese rápido apoyo explicitado por Espadas, "frente a otros barones socialistas que han expresado su cautela o pesar con este asunto".

"El señor Espadas se confirma así como el delegado de Sánchez en nuestra comunidad", ha proclamado el vicesecretario general del PP-A, para reprochar a continuación que "la Proposición de Ley para la eliminación del delito de sedición planteada el pasado viernes por el PSOE y Unidas Podemos es una demostración del 'todo vale' que practica este gobierno para mantenerse en el poder".

"Es un hecho muy grave por cuanto supone aceptar el chantaje de los independentistas y desmontar las herramientas jurídicas que tiene el Estado para protegerse", ha insistido, asegurando además que "es falso que, como argumentan, que la finalidad sea arreglar los problemas en Cataluña".

"Lo único que se arregla con esta reforma del Código Penal a medida son los problemas de los políticos condenados por delinquir y atacar al estado", ha dicho Repullo, para proseguir afirmando que "el único y verdadero objetivo de esta decisión es ayudar a Sánchez a superar su debilidad parlamentaria y aferrarse a La Moncloa".

Ante la convicción de que, como ocurre con la inmensa mayoría de los españoles, muchos militantes y dirigentes el PSOE andaluz no comparten este apoyo, "no lo hicieron cuando los indultos a los líderes independentistas y no lo hacen ahora", ha emplazado "a los militantes socialistas que coinciden en que esto es una aberración más del presidente Sánchez a que hagan pública su oposición a esta reforma e intenten que no se siga adelante".

"Mientras el señor Espadas está centrado en actuar como delegado de Sánchez en Andalucía", Repullo ha indicado que "en el PP andaluz vamos a seguir trabajando por Andalucía al lado de un Gobierno, el de Juanma Moreno, que entiende que los ciudadanos son su máximo interés, a eso se tienen que dedicar los Gobiernos, no a solucionar sus propios problemas".

"Una muestra más del que independentismo es insaciable, nunca van a estar conformes y el PSOE nunca va a dejar de ceder", ha asegurado Repullo ante las informaciones que señalan que ERC planteará con una enmienda la reforma del delito de malversación, de la que ha aventurado que puede ser "una carambola" que beneficie a los condenados por el caso de los ERE, para colegir que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le va a venir bien porque así no va a tener que decidir indultarlos, que es lo que está tratando de evitar".

COMPROMISO CON LOS MUNICIPIOS

En este sentido, el secretario general del PP de Andalucía ha destacado el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno a los municipios andaluces.

"El Gobierno de Juanma Moreno es el mejor aliado que pueden tener los ayuntamientos, y la gestión seria y solvente de este Ejecutivo nos ha permitido afrontar en mejores condiciones el actual entorno global de inestabilidad, ofreciendo certidumbre y oportunidades y protegiendo a todos los andaluces", ha afirmado, señalado además que "si algo caracteriza a este gobierno del PP es que no distingue a los municipios por su color político y atiende las necesidad de todos".

Por ello, ha puesto el acento en que las diferentes medidas implementadas desde la Junta de Andalucía en la última legislatura "y todas esas reformas de calado emprendidas llegan hasta los ayuntamientos para lograr unos servicios públicos de calidad, frenar el desempleo y combatir la despoblación".

Así, ha explicado cómo los distintos proyectos de ley ya aprobados, o los Presupuestos de la Junta de Andalucía, han dado herramientas a los distintos ayuntamientos para atender las necesidades y demandas de sus vecinos.

"La ley de economía circular, por ejemplo, da a los ayuntamientos instrumentos para gestionar residuos y optimizar los recursos, y el plan especial contra la sequía permite mitigar el grave impacto que está teniendo la falta de agua en las explotaciones agroalimentarias y turísticas de muchos pueblos".

De la misma manera, Repullo se ha referido a las medidas que incentivan la economía y ayudan al tejido productivo, entre ellas las que ha resaltado las referidas al sector de la minería para hacerla "más sostenible e innovadora, pero también cada vez más segura para sus trabajadores y para los pueblos", contribuyendo a fijar la población al territorio.

Un impulso que viene desde la Unidad Aceleradora de proyectos, que tiene asignados 7 iniciativas en diversas provincias por un valor de 1.271 millones de euros y una previsión de empleo de 7.892 personas. "O medidas como la sexta rebaja de impuestos, que ayudan a familias y empresas a contrarrestar la grave inflación".

Para el secretario general, "el PP liderado por Juanma Moreno ha logrado cambiar la visión de Andalucía, gestionando y proyectando su enorme potencial para ser una región puntera en España", ha resaltado, "y esa proyección, ese cambio, también se ha producido en los pueblos andaluces.

Escuchando a los vecinos y de su mano, hacer cosas diferentes que ayuden a transformar a mejor sus municipios y sus condiciones de vida, porque el impulso definitivo para esa gran transformación de Andalucía solo puede venir arropado desde cada una de sus calles y plazas, desde cada pequeño negocio o empresa familiar, desde cada vecino".

En este punto, ha resaltado la importancia de que los alcaldes andaluces cuenten "con una administración autonómica que acompañe y les impulse, que permita dar el cien por cien del potencial a cada municipio, a cada vecino, a cada negocio, una administración que mejore además la financiación de esos municipios para reforzar como nunca la prestación de los servicios públicos esenciales".

"Así es como en el PP entendemos la gestión pública municipal, con políticos que dan garantías de que los proyectos para mejorar su tierra salen adelante y se ejecutan bien, en vez de quedarse en un cajón; con políticos que ven en la Junta un aliado para dar respuesta a sus vecinos porque saben que no se mira el color del ayuntamiento, con políticos que apartan intereses partidistas porque su único interés y objetivo es mejorar la calidad de vida de sus vecinos", ha concluido.