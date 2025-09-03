PP-A afirma que Andalucía no participará en la "trampa" ni en el "conejo de la chistera" que supone la quita de deuda

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 3 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha querido dejar claro este miércoles que Andalucía no participará en "la trampa" ni en el "conejo en la chistera" que supone la condonación de la deuda de las comunidades aprobada por el Consejo de Ministros.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha referido a Pedro Sánchez como "el presidente de las quitas: la quita de la independencia judicial, la quita de los principios de solidaridad interterritorial y la quita de la igualdad entre los españoles", y ha criticado que "se pasa la vida quitándole cosas a los españoles y a los andaluces".

Sobre la quita de deuda, ha añadido que el Gobierno viene "con una historia como si esa historia tuviera algo que ver con lo que necesitan los andaluces y el resto de españoles y no con lo que le están exigiendo sus socios independentistas para mantenerse en el sillón".

"Ese es el único motivo por el que se plantea esta condonación de deuda a las comunidades autónomas que, entre otras cosas, es mentira porque supone solamente cambiar de banco, es decir, la deuda de las comunidades autónomas la asume el Estado, por lo tanto, el ciudadano sigue debiéndola de la misma manera que la debía antes", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que "el Partido Popular dice no por tres motivos: el primero es que Andalucía no tiene un problema de deuda, sino que lo que necesita es un nuevo sistema de financiación autonómica, y, en segundo lugar, porque a base de esfuerzos, e incluso habiendo bajado todos los impuestos que dependen de la Junta, hoy Andalucía ya no es una comunidad en quiebra, que fue lo que heredamos del PSOE, sino que es una comunidad solvente que puede autofinanciarse".

"Por lo tanto la quita de deuda a quien beneficia es a quien hizo lo contrario y se endeudó por encima de sus posibilidades y además subió los impuestos", ha argumentado Martín, que ha esbozado un tercer motivo para la negativa del PP a la quita de la deuda: "Decimos no a la quita de deuda por un motivo básico que es que estamos en contra de la ruptura de España y estamos radicalmente en contra de la independencia de Cataluña. Y esto es una petición expresa del independentismo catalán, que esconde una trampa mortal".

En este sentido, ha explicado que "el objetivo de todo independentista es la independencia", y para un independentista "es un negocio fantástico que la deuda que tiene su comunidad se le traspase al estado para que, si un día consiguieran la independencia, esa deuda ya no la tenga su comunidad, sino que la tengamos el resto de españoles".

"De tontos no tenemos nada en Andalucía; la deuda de Cataluña es la deuda de Cataluña, la de Andalucía es la de Andalucía y la de cada comunidad es la de cada comunidad, y no vamos a participar en trampas ni en conejos de la chistera", ha recalcado.