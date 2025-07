El PP afirma que "Córdoba funciona gracias al Gobierno andaluz de Moreno" y "a pesar de Sánchez y Montero"

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular por Córdoba, Cristina Casanueva, ha asegurado este lunes que "Córdoba y Andalucía funcionan gracias al Gobierno de Juanma Moreno" en la Junta de Andalucía, todo ello "a pesar de los constantes agravios de Pedro Sánchez y María Jesús Montero (PSOE) hacia nuestra tierra".

Según informa el PP en una nota, Casanueva se ha referido a las visitas a Andalucía "de los ministros de Sánchez, la más reciente la Oscar Puente, en la que una vez más se olvida de las infraestructuras pendientes de su ministerio en la provincia de Córdoba". Para la senadora popular, "esto sirve para contrastar dos modelos: el abandono de Sánchez y Montero frente al compromiso real del Gobierno andaluz de Juanma Moreno".

Así, ha señalado la "desatención crónica del Gobierno de Sánchez y Montero hacia las necesidades de infraestructuras de Córdoba", algo que "nos resta competitividad y calidad de vida para los cordobeses". "Los anuncios siguen siendo papel mojado tras seis años de Gobierno donde solo hemos visto falta de inversión, agravios comparativos y ausencia de voluntad política con Córdoba y Andalucía, cuando las inversiones estatales se concentran en otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco", ha lamentado.

"El agravio no es solo cuantitativo, sino cualitativo", pues mientras "el Gobierno de Sánchez y Montero ha bonificado peajes, incrementado inversiones y ejecutado obras ferroviarias en otros territorios, en Córdoba seguimos esperando la conversión de la N-432 en A-81, el Gobierno tiene bloqueada la obra de conexión de La Colada, ni hablamos de la conexión de agua con Puente Nuevo, seguimos esperando el aumento de la capacidad eléctrica en toda la provincia, y en especial en el Norte de Córdoba".

Además, ha añadido Casanueva, "seguimos soportando unos servicios ferroviarios pésimos que afectan a miles de cordobeses todos los días en el tren de proximidad, media distancia o alta velocidad; el desarrollo del Ramal Central Ferroviario o la mejora del Metrotren y los Cercanías avanzan muy lentos, sin novedad en cuanto a la eliminación de las curvas de la Cuesta del Espino A-4, la Variante Oeste a la espera de redacción de proyecto en 24 meses; la Pasarela de Villarrubia, la Parada de la Avenida de la Igualdad o las estaciones de tren de Montoro y Almodóvar del Río son una entelequia".

"El Gobierno no construye vivienda a pesar de tener terrenos; nada sabemos de la mejora del CAMF de Pozoblanco, seguimos esperando la ampliación del Museo Arqueológico, están sin ejecutar las obras contra las inundaciones en toda la provincia, y podríamos seguir", ha relatado Casanueva, quien ha criticado que "no hay hoja de ruta ni calendario concreto" para estos proyectos, "solo anuncios vacíos".

Así, "frente a la parálisis de Sánchez y Montero, el Gobierno de Juanma Moreno está demostrando con hechos que se puede gobernar para dar respuesta a las necesidades de movilidad y cohesión territorial de los cordobeses, vivan donde vivan", ha comentado.

"PROYECTOS BLOQUEADOS AHORA SON UNA REALIDAD"

La senadora ha mencionado algunos de los proyectos que "llevaban décadas bloqueados y que ahora son una realidad, como la Variante de las Angosturas de Priego de Córdoba, la Ronda del Marrubial, en Córdoba, la tercera fase del Parque Logístico del Higuerón, y otros que están a punto de iniciar sus obras como la Ronda Norte de Córdoba, la carretera de entrada a La Rambla y el acceso de Añora, además de la construcción de nuevas viviendas", entre otros.

"Este esfuerzo demuestra que cuando hay liderazgo y voluntad política, es posible avanzar pese al abandono del Gobierno de Sánchez y Montero", ha dicho Cristina Casanueva, quien ha incidido en que "Andalucía sigue creciendo, generando empleo y se moderniza a pesar de contar con un Gobierno en España que nos castiga con una infrafinanciación con 1.522 millones de euros menos cada año".

La provincia de Córdoba necesita "inversiones reales y voluntad política, no más titulares para tapar la inacción. Por ello desde el PP de Córdoba vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España que cumpla con esta provincia y no la deje atrás frente a otras comunidades. Andalucía y Córdoba no pueden seguir esperando", ha concluido.