PP-A afirma que el Debate sobre la comunidad trasladará a los andaluces la importancia de la "estabilidad para avanzar"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 26 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado que el Debate sobre el estado de la comunidad que se desarrollará este jueves y viernes en el Parlamento trasladará a los andaluces la importancia de la "estabilidad" que garantiza el Gobierno de Juanma Moreno para avanzar.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha indicado este miércoles que en el debate se pondrá de manifiesto que "Andalucía es una comunidad estable porque tiene un gobierno fuerte, los que permite avanzar" y presentar unas "cifras con alma, detrás de las cuales hay personas con nombres y apellidos".

Ha insistido en que esa "estabilidad" que garantiza el Gobierno de Juanma Moreno, que cuenta con la mayoría absoluta del PP-A en el Parlamento, "es la que permite que podamos seguir avanzando", frente a la "inestabilidad de otras administraciones que no se aprueban presupuestos ni se pueden aprobar leyes, y donde todo es un gallinero y un guirigay donde no se avanza", en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Frente a eso, el modelo andaluz y la vía andaluza de Juanma Moreno es todo lo contrario", ha agregado Martín, quien ha criticado que los partidos de la oposición no quiere "hablar", sino que solo quieren "gritar una misma palabra siempre, que es no".

Se ha mostrado convencido de que el "camino de la estabilidad es el que le interesa seguir a todos los andaluces".