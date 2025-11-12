PP-A afirma que las enmiendas de la oposición al Presupuesto vienen desde la "irresponsabilidad y sin alternativa"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pablo Venzal, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 12 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de l - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado que las enmiendas a la totalidad que los cuatro grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, han presentado al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2026 y que este miércoles se someterá al debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, se han presentado desde la "irresponsabilidad y sin alternativa".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP-A en el Parlamento andaluz, Pablo Venzal, ha expresado su respeto al derecho de los grupos de la oposición a plantear esas enmiendas a la totalidad, pero deberían estar basadas "más que en declaraciones programáticas, en presentar una propuesta de modelo racional, cumplidor con la normativa y alejado del populismo".

Según Venzal, "hay que cumplir con la estabilidad presupuestaria, y los objetivos de déficit, y la fiscalidad, el capítulo del presupuesto de ingresos, tiene que ser razonable": "Hay que pagar tributos y hay que hacer disminuir la presión fiscal, pero de manera razonable, garantizando los servicios públicos esenciales".

Frente a ello, se plantean unas enmiendas a la totalidad por parte de los grupos de la oposición "de cara a la galería" y "sin propuesta alternativa".

Ha añadido que "hablar de eliminar entes, sin decir cuáles" o de "bajar impuestos" sin decir cómo se mantiene "esa misma correlación con los gastos, más allá de la cantinela del gasto superfluo", es "poco serio".

"Frente a la polarización, la inseguridad y los planteamientos de otros grupos, nosotros representamos la certidumbre y la estabilidad", ha defendido el portavoz adjunto de Vox.

Se ha mostrado convencido de que los ciudadanos "van a respaldar este modelo basado en la estabilidad y en la moderación, frente a la crispación y frente a los modelos alternativos basados en el revanchismo, en proyectos inanes e inútiles y en esperpentos que solo son anomalías".

Una "anomalía", según ha añadido, como el hecho de que el Gobierno central "no apruebe presupuestos generales del estado y se dedique a hacer modificaciones presupuestarias desde hace ya tres años, teniendo a este país a medio gas".