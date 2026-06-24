PP afirma que el Gobierno "da la espalda" al norte de Granada con la supresión de rutas nacionales de autobús

El parlamentario andaluz del PP Mariano García. - PP

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PP Mariano García ha criticado la decisión del Gobierno de España de "eliminar definitivamente" varias rutas nacionales de autobús con parada en municipios del norte de la provincia.

A su juicio, "esta medida supone un nuevo golpe para la comarca del Altiplano y demuestra que Pedro Sánchez vuelve a dar la espalda a Granada".

"Este recorte afecta a municipios como Huéscar, Puebla de Don Fadrique y Castril, reduciendo sus conexiones con otras comunidades y dificultando la movilidad de vecinos, estudiantes, trabajadores y personas mayores", ha asegurado.

"No se puede combatir la despoblación desde un despacho en Madrid mientras se eliminan definitivamente los servicios que dan vida a pueblos con escasas alternativas de transporte".

El parlamentario popular ha señalado que el Partido Popular ya advirtió de las consecuencias que tendría el nuevo mapa concesional del transporte por carretera impulsado por el Gobierno a través de la Ley de Movilidad Sostenible.

"Desgraciadamente, el tiempo nos vuelve a dar la razón y hoy vemos cómo se eliminan rutas que vertebran nuestra provincia", ha señalado.

Mariano García ha subrayado que "los municipios de las comarcas de Baza y Huéscar necesitan precisamente lo contrario, mejores comunicaciones para atraer inversión, facilitar el acceso al empleo, favorecer el turismo y ayudar a que los jóvenes puedan seguir viviendo en sus municipios".

En este sentido, ha advertido de que "cada servicio que desaparece supone un obstáculo más para fijar población en una de las comarcas que más lo necesita".

El parlamentario ha pedido al Gobierno que ponga a disposición de los vecinos de la comarca de Huéscar una conexión con la Región de Murcia, "ya que somos colindantes con ella y hay muchos estudiantes y residentes en esta comunidad, por lo que solicitamos una línea de ida y vuelta todos los días hasta Murcia con parada en Caravaca", ha afirmado.

"Es incomprensible que un Gobierno que presume de movilidad sostenible elimine opciones de transporte público precisamente en las zonas donde son más necesarias", ha criticado.

"Hablan de igualdad entre españoles mientras castigan a quienes viven en el medio rural: sin transporte, no hay futuro para nuestros pueblos", ha concluido.