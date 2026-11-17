El secretario general del PP-A y coordinador del comité de campaña en la comunidad, Antonio Repullo, este martes. - PP ANDALUZ

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A y coordinador del comité de campaña en la comunidad, Antonio Repullo, ha manifestado este martes que con las elecciones generales del día 29 ha llegado la "hora de cerrar ocho años de abandono e infrafinanciación" de Andalucía, que "nunca ha sido una prioridad" para el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha reclamado un amplio apoyo para el PP con el fin de "abrir una nueva etapa política en España con Alberto Núñez Feijóo" como presidente que "permita recuperar la gestión de los servicios públicos, garantizar la seguridad de las infraestructuras y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos".

En rueda de prensa, Repullo ha recordado que Andalucía ha "estado infrafinanciada, con una red ferroviaria abandonada, un 40% menos de red eléctrica que el resto de España, y sin inversiones en carreteras", mientras el Gobierno central que lleva tres años sin presupuestos generales del estado.

Para Repullo, Andalucía ha "sido cualquier cosa, menos una prioridad para el PSOE" de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero, de manera que el día 29 de noviembre "ha llegado la hora del cambio necesario para volver a funcionar".

Ha señalado que "las banderas se agitan cuando uno cumple con esta tierra", promoviendo una financiación justa, dando respuesta a las reivindicaciones de Andalucía y gestionando para la ciudadanía, y "Pedro Sánchez no ha cumplido".

Según Repullo, "las banderas no son un recurso que se saca a doce días de las elecciones, sino que se defienden cada día con presupuestos, inversiones, con lealtad institucional y con respeto".

Repullo ha situado las infraestructuras como uno de los principales ejemplos de esa "falta de compromiso con Andalucía" y ha recordado los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), y ha denunciado que la conexión ferroviaria de esta comunidad con la de Madrid, actualmente cerrada, es la "última en recibir la inversión y la seguridad que ya tienen los demás territorios en España".

"Estas son las consecuencias del sanchismo, el abandono de infraestructuras y deteriorar un servicio público que todos reconocían como ejemplar", ha afirmado Repullo, quien se ha preguntado si Sánchez pide cuatro años más en el Gobierno central para "terminar de destrozar todos nuestros servicios públicos".

Ante esta situación, el secretario general del PP andaluz ha vuelto a exigir "un calendario público y verificable para garantizar la seguridad en toda la línea, una auditoría independiente del estado de nuestra red y que el Gobierno ponga sobre la mesa todos los informes de mantenimiento, sin esconder ni uno más".

Asimismo, Repullo ha asegurado que el 29N representa la oportunidad de "cerrar para siempre ocho años de deterioro y de corrupción" y recuperar el funcionamiento de los servicios públicos.

En este contexto, ha abordado la necesidad de poner fin al "descontrol" del Gobierno de Sánchez y a "la falta de gestión y de control de las fronteras que agrava la crisis migratoria" y ha recordado "la invasión de Ceuta, que todavía no ha recuperado la normalidad casi cuatro meses después", y ha puesto el foco en la situación de las Islas Canarias, a donde "han llegado sólo en el mes de octubre más de 11.000 personas migrantes".

Ha defendido que Ceuta, El Hierro y Andalucía, como frontera sur de España y de Europa, necesitan una política de estado "seria, coordinada y sostenida", con "medios para policías y guardias civiles, con lealtad hacia las comunidades y ciudades que soportan la presión migratoria y una política ordenada, firme en la defensa de las fronteras y siempre respetuosa con los derechos humanos".

Ha destacado que ese es el plan y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo, "que contempla un control efectivo de las fronteras, más recursos policiales y tecnológicos, una lucha decidida contra las mafias de la inmigración irregular y procedimientos de devolución que sean más ágiles, siempre conforme a la ley".

Repullo ha reivindicado la "gestión limpia" como uno de los principales compromisos políticos del PP y ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo representa una manera de gobernar que Andalucía conoce bien gracias a Juanma Moreno; una política sin estridencias, sin trincheras y centrada en resolver problemas".

"Andalucía es la prueba de que se puede gobernar de otra manera y Feijóo quiere llevar ese ejemplo a toda España", ha destacado.