PP-A afirma que la Junta "refuerza" con su ley el acceso a la vivienda frente a las "políticas fallidas" de Sánchez

El vicesecretario de Vivienda del PP-A, Manuel Francisco García, - PP-A

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha resaltado este martes que el Gobierno Andaluz, con su ley "pionera, refuerza el acceso a la vivienda" en la comunidad, frente a las "políticas fallidas" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En un comunicado, el vicesecretario de Vivienda del PP-A, Manuel Francisco García, ha manifestado que la Junta ha impulsado "2.200 viviendas protegidas y prevé entregar más de 1.300 viviendas en alquiler hasta junio".

Ha indicado que la Ley de Vivienda de Andalucía nace para "corregir los efectos negativos de la legislación impulsada por Pedro Sánchez, que ha supuesto menos oferta, precios más altos y una enorme inseguridad jurídica para propietarios e inquilinos".

"El Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado que hay otra manera de gobernar, con una ley que incentiva la construcción, agiliza los trámites y genera confianza, justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez con una norma que está haciendo mucho daño al acceso a la vivienda para todos los andaluces", ha afirmado el vicesecretario popular.

Ha subrayado que, frente a ese escenario, la Junta ha "impulsado 2.200 viviendas protegidas y prevé entregar más de 1.300 viviendas en alquiler hasta junio", mientras que el decreto-ley de medidas urgentes aprobado en marzo ya había "permitido activar 2.280 VPO en solo medio año, un ritmo que encamina al objetivo de 20.000 viviendas protegidas en cinco años".

En este sentido, ha puesto en valor el papel de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha "liderado una ley centrada en aumentar y acelerar la construcción de vivienda protegida, movilizar suelo, reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica". "Es una ley pensada para las personas y hacer realidad sus proyectos de vida", ha añadido.

Manuel Francisco García ha recordado que Andalucía ya "es referente en resultados con el incremento de la vivienda protegida y las miles de viviendas impulsadas en los últimos meses y previsiones de nuevas entregas en alquiler". "La nueva ley consolida este camino con instrumentos como la ampliación de la bolsa de suelo, la colaboración público-privada y el impulso a la rehabilitación de viviendas", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que la norma andaluza "refuerza la protección frente a la ocupación ilegal y defiende el derecho a la vivienda sin enfrentar a ciudadanos ni castigar a quienes cumplen la ley". Ha dicho que el Gobierno andaluz "no tiene competencias para abordarlo legalmente y, por ello, llevan tiempo reclamando una ley nacional anti ocupación".

El vicesecretario del PP-A ha destacado que la Ley de Vivienda de Andalucía es "una enmienda a la totalidad al modelo de Sánchez y la demostración de que es posible garantizar el derecho a la vivienda".