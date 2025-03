PP-A afirma, sobre políticas migratorias, que Sánchez es quien está "independizando" Cataluña desde "los despachos"

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha manifestado este miércoles, en relación con la delegación de políticas migratorias a Cataluña, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es quien está "independizando" a esa comunidad desde "los despachos".

"Cataluña no se está independizando, la está independizando Pedro Sánchez; en Cataluña, en este momento, no existe ningún clamor en las calles pidiendo la independencia", ha manifestado Martín en rueda de prensa, apuntando que, en esa comunidad, "no hay una sola encuesta en este momento que dé mayoría a los sentimientos o aspiraciones independentistas".

En cambio, según ha añadido, se está "fraguando" una independencia "en un despacho donde un señor firma decretos a cambio de seguir sentado en ese despacho, sin escrúpulos y sin respeto a la Constitución, a la unidad de España, a la igualdad de los españoles o a los principios de solidaridad que hasta ahora nos habían regido como un estado".

Ha agregado, sobre las políticas migratorias a Cataluña, que es "absolutamente lamentable" y una de las cosas más "graves" del mandato de Pedro Sánchez, al tiempo que es otro ejemplo de que el Gobierno central "miente sin pudor" porque siempre acaba haciendo lo que dice que no va a ocurrir.