PP-A afirma que las relaciones con Vox se basa en una "mala salud de hierro" y las diferencias siempre "se superan"

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha manifestado este miércoles que la relaciones de los dos partidos del Gobierno andaluz, PP-A y Ciudadanos (Cs), con Vox se basan en una "mala salud de hierro" y siempre han tenido la capacidad y el acierto para "superar" las diferencias que hayan podido surgir.

En rueda de prensa, Nieto se ha pronunciado así en relación con la amenaza que la dirección nacional de Vox lanzó al PP de romper relaciones a nivel nacional y en las comunidades tras la abstención de ese partido en Ceuta ante la declaración de Santiago Abascal como 'persona non grata'.

Para el portavoz popular, ese discurso de Vox "no es nuevo" y estamos "acostumbrados que cada cierto tiempo haya alguien que ponga en entredicho esa colaboración y relación, que creo que está siendo muy buena para Vox, para el PP y, sobre todo, para Andalucía", ya que permite que haya estabilidad, con tres presupuestos de la comunidad aprobados, además de leyes y decretos.

Ha indicado que ha habido momentos en Andalucía en los que parecía que la relación de los dos partidos del Gobierno, PP-A y Cs, con Vox se podía romper, "pero hemos tenido la capacidad y los aciertos de superarlo".

Asimismo, Nieto ha querido trasladar a la dirección nacional de Vox que el Gobierno andaluz no hace otra cosa que trabajar por el bienestar de los andaluces y no se hacen, en modo alguno, "políticas de izquierda": "No es nuestra vocación porque no somos un partido de izquierdas".

Ha defendido la "colaboración permanente, leal y útil de Vox", y ha considerado que a veces desde la dirección nacional de ese partido no se tiene "una valoración correcta del trabajo que están haciendo sus compañeros en Andalucía", una tarea que ha confiado en que se siga manteniendo hasta el final de la legislatura.

En cuanto al hecho de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, haya reiterado su oferta de diálogo al PP y a la Junta para lograr acuerdos y garantizar "estabilidad institucional", José Antonio Nieto ha indicado que el PSOE-A "ha amagado muchas veces con apoyar al Gobierno y nunca lo ha hecho, y Vox ha amagado muchas veces con romper y, afortunadamente, nunca lo ha hecho".

No obstante, ha expresado que mientras más interlocutores haya "mejor", pero aún está por ver hacia dónde "determinada" esta nueva etapa que ha abierto el PSOE-A con el liderazgo de Espadas.