PP-A afirma que Sánchez sólo busca con los decretos de vivienda su "supervivencia política": "Ha perdido el rumbo"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - PP-A

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha denunciado este martes "la falta de gestión y de proyecto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sólo busca con los decretos en materia de vivienda aprobado por el Consejo de Ministro su "supervivencia política", tras haber "perdido definitivamente el rumbo".

En rueda de prensa, ha señalado que "hemos tenido que ver a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, diciendo que hay que movilizarse contra el Gobierno y al presidente decir, tras ocho años en el Gobierno, que están trabajando contrarreloj para buscar soluciones a la vivienda en este país". Ha apuntado que este problema "se resuelve con más gestión y menos ideología", y desde luego "no unilateralmente dejando al margen a las autonomías".

Ha contrapuesto las medas de la Junta de Andalucía: "Estamos movilizando suelo para construir más viviendas, agilizamos trámites y sumamos recursos y hemos impulsado medidas fiscales para facilitar el acceso a una vivienda".

"La Junta impulsa vivienda protegida, trabaja en colaboración con los ayuntamientos para que dispongan de más suelo y acorta los trámites que retrasan las obras. Nosotros trabajamos con seriedad, con colaboración y con gestión", ha asegurado.

En ese sentido, ha enumerado "avances en vivienda" en Andalucía, como las 18.300 VPO impulsadas en los últimos siete años, frente a las 4.000 de los cuatro anteriores; que más de 3.000 andaluces menores de 40 años hayan podido acceder a la compra de vivienda con los avales hipotecarios de la Junta, o que los Presupuestos andaluces de 2027 incluirán una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda de segunda mano, entre otras medidas fiscales.

De otro lado, ha exigido a Pedro Sánchez y a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "su delegada en Andalucía", que den soluciones "al caos ferroviario" y se dote a esta comunidad de las infraestructuras hidráulicas y eléctricas que necesita.

Ha señalado que el Ejecutivo nacional "abandonó hace tiempo a su pueblo y sólo piensa en sobrevivir", y ha alertado de que "se puede esperar muy poco" de un gobierno que lleva años sin presupuestos: "Por cuarto año consecutivo vuelve a incumplir la Constitución".

Repullo ha acusado a Montero de querer "tapar con ruido" los "agravios" del Gobierno central a Andalucía y los "escándalos y las peleas internas por el poder".

Sobre la crisis migratoria en Ceuta, ha señalado que "Andalucía no va a parar" hasta que la ciudad autónoma "vuelva a la normalidad".

Se ha referido al punto "crítico" que está atravesando la frontera sur de Europa, que "necesita ya una solución eficaz", por lo que "Andalucía no va a parar hasta que Ceuta vuelva a la normalidad" porque "siguen sufriendo y siguen exigiendo al Gobierno una respuesta contundente y definitiva a lo que allí están viviendo".