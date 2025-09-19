PP-A aleja un adelanto electoral: "Si Moreno buscase un plebiscito sobre Sánchez podría haber convocado ya 40 veces"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín (d), antes de entrar al Pleno del Parlamento andaluz en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha criticado este viernes la insistencia de la oposición en hablar sobre un posible adelanto de las elecciones autonómicas en Andalucía y ha advertido de que si el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "buscase plantear un plebiscito sobre Pedro Sánchez podría haber convocado las elecciones 40 veces a lo largo de estos años".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Martín ha asegurado que en el PP-A "no tenemos la vista puesta en las elecciones porque en el periodo de sesiones que ha empezado ahora en el Parlamento está previsto que lleguen ocho o diez leyes para intentar mejorar la vida de los andaluces", por lo que ha defendido que "no tiene sentido" que el resto de partidos "estén en este debate sobre cuándo serán las elecciones".

"Lo que hay que hacer en el Parlamento, como diputados que somos, es ponernos a trabajar para que leyes como las de Vivienda, Universidades, Tercer Sector, Montes o Agentes de Medio Ambiente y en los Presupuestos para 2026. Vamos a dejarnos de debates que no aportan nada y vamos a ponernos a trabajar. Hago ese llamamiento a todos los diputados, también a los de mi grupo", ha añadido el portavoz del Grupo Popular.

Preguntado por las informaciones que apuntan a un adelanto electoral en Andalucía junto a Castilla León para convertir las autonómicas en un "plebiscito" sobre la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Martín ha sido tajante al afirma que "si se tratase de plantear un plebiscito sobre Pedro Sánchez, Juanma Moreno podría haber convocado las elecciones 40 veces a lo largo de estos años porque España ha sido un despropósito".

"Sánchez, para ser presidente y para continuar siéndolo, ha necesitado siete votos del independentismo catalán. Y el independentismo ha visto la oportunidad de su vida y le ha sacado amnistía, sedición, malversación, Rodalies y ahora quieren las políticas de inmigración. Y todo eso se hace a costa de un principio claro, que está en la Constitución y que para Andalucía es fundamental, que es la igualdad y la solidaridad", ha lamentado el portavoz popular, que ha advertido de que "ese constante maltrato de Pedro Sánchez y su Gobierno a Andalucía no se soluciona con elecciones, porque lo que hace es utilizar en beneficio propio los resortes del Estado".

AFEA LA "OPOSICIÓN FRONTAL" DE VOX EN EL PARLAMENTO

Sobre el avance de Vox que auguran las encuestas, Martín ha asegurado que ante la incapacidad de "luchar" contra el "éxito de Juanma Moreno de situarse con la inmensa mayoría de los andaluces que están en la moderación", partidos como PSOE-A y Vox "están intentando dinamitar la moderación de los ciudadanos con debates extraordinariamente polarizadores" con el objetivo de "radicalizar a los ciudadanos y ver si así tienen alguna oportunidad de no perder".

Después de que su homólogo de Vox, Manuel Gavira, abriese la puerta a solicitar la entrada en el Gobierno andaluz si Moreno no reedita su mayoría absoluta, el portavoz del PP-A le ha invitado a trabajar "ahora en el Parlamento y no cuando haya elecciones" si quiere "formar parte de algo positivo para Andalucía". "Se han instalado en una oposición frontal al gobierno de Juanma Moreno y creo que no es el papel para el que lo apoyaron sus votantes", ha subrayado.

Sobre la propuesta del PSOE-A de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre las listas de espera sanitarias, Martín ha pedido a los socialistas "abandonar el infantilismo" de plantear que son "falsas unas cifras que están hechas con el propio Ministerio" de Sanidad o de cuestionar los conciertos con la sanidad privada "que inventó el PSOE en su época y que María Jesús Montero como consejera llevó a cotas que todavía no se han igualado".