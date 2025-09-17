Junta insiste en la intención de agotar la legislatura

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España comparece en la rueda de prensa. A 17 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha insistido este miércoles en la intención de agotar la legislatura, apuntando que "no hay motivo" para un adelanto de las elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha señalado que siguen "en el mismo objetivo y se va a tratar de agotar la legislatura".

"No tenemos ningún cambio al respecto; creo que no hay motivo (para un adelanto electoral) y, en definitiva, tenemos que seguir trabajando", ha añadido España.

Ha señalado que lo único que le importa al Gobierno andaluz es "mejorar la vida de los andaluces, mejorar la sanidad, la educación, la universidad y la dependencia, y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando hasta agotar la legislatura".

Respecto a si un adelanto de las elecciones generales podría condicionar la fecha de las elecciones autonómicas, ha manifestado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya expresó que "si hubiese adelanto electoral" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se valoraría la situación, porque no tendría sentido llevar a los andaluces a dos elecciones en un corto espacio de tiempo".

"Desde el Gobierno andaluz no nos vamos a desviar de nuestro objetivo que es seguir trabajando para mejorar los servicios públicos en Andalucía", ha señalado España.

Sobre las manifestaciones del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en las que no ha descartado este miércoles que su formación solicite entrar en el Gobierno andaluz si el PP-A de Juanma Moreno no logra mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, España ha señalado que el objetivo es "volver a conseguir la confianza que nos dieron los andaluces en su momento, la confianza que dieron a Juanma Moreno", en referencia a la mayoría absoluta obtenida en las elecciones de junio de 2022.