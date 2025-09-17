Vox no descarta entrar en el Gobierno andaluz tras las autonómicas si Moreno no consigue mayoría absoluta

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, no ha descartado este miércoles que su formación solicite entrar en el Gobierno andaluz si el PP-A de Juanma Moreno no logra mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas --que tocan en junio de 2026-- y necesita su apoyo.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Gavira ha manifestado que Vox aspira a "cambiar y a transformar Andalucía" y para que ese "objetivo se cumpla tendremos que estar en los gobiernos y tendremos que hacer, evidentemente, esas propuestas que nosotros queremos traerle a los andaluces".

En cualquier caso, ha señalado que hay que esperar primero al resultado de las elecciones, pero ha recalcado que estar fuera del gobierno, a "nosotros en Andalucía lo que nos dice es que el Partido Popular te engaña".

Ha indicado que así ocurrió cuando Vox apoyó al PP-A tras las elecciones autonómicas de 2018: "Fuimos engañados porque el PP-A no cumplió". Ha indicado que Vox ese "error" no lo va a volver a cometer.

"Nosotros somos gente seria, que lo que firmamos queremos que se lleve a cabo, y el Partido Popular lo que trata es de engañarnos", ha dicho.

Gavira ha señalado que él no tiene "ninguna relación especial" con el PP-A "ni fluida ni de diálogo".