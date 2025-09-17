Vox no descarta entrar en el Gobierno andaluz tras las autonómicas si Moreno no consigue mayoría absoluta

El portavoz del grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira
El portavoz del grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira - Joaquin Corchero - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 17 septiembre 2025 9:22

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, no ha descartado este miércoles que su formación solicite entrar en el Gobierno andaluz si el PP-A de Juanma Moreno no logra mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas --que tocan en junio de 2026-- y necesita su apoyo.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Gavira ha manifestado que Vox aspira a "cambiar y a transformar Andalucía" y para que ese "objetivo se cumpla tendremos que estar en los gobiernos y tendremos que hacer, evidentemente, esas propuestas que nosotros queremos traerle a los andaluces".

En cualquier caso, ha señalado que hay que esperar primero al resultado de las elecciones, pero ha recalcado que estar fuera del gobierno, a "nosotros en Andalucía lo que nos dice es que el Partido Popular te engaña".

Ha indicado que así ocurrió cuando Vox apoyó al PP-A tras las elecciones autonómicas de 2018: "Fuimos engañados porque el PP-A no cumplió". Ha indicado que Vox ese "error" no lo va a volver a cometer.

"Nosotros somos gente seria, que lo que firmamos queremos que se lleve a cabo, y el Partido Popular lo que trata es de engañarnos", ha dicho.

Gavira ha señalado que él no tiene "ninguna relación especial" con el PP-A "ni fluida ni de diálogo".

Contador