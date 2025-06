PP-A alerta de que "las ramificaciones de la trama de corrupción" del Gobierno se "expanden" por las ocho provincias

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha alertado este viernes de que las "ramificaciones de la trama de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez se expanden" por las ocho provincias andaluzas y ha exigido que se lleve a cabo una investigación sobre los hechos acontecidos en esta comunidad.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Repullo ha señalado que la "realidad es que la corrupción está inserta en el Gobierno de España y es lo que se tiene que investigar realmente", de manera que no vale sólo con "hacer una investigación interna en el PSOE".

Ha mostrado su preocupación por las "ramificaciones" de esa corrupción en Andalucía: "Hemos conocido que hay un millón en mordidas, del cual 450.000 euros se cobraron por el puente del Quinto Centenario (Sevilla), ya sabemos que las ramificaciones de esta trama de corrupción del Gobierno de Sánchez se expanden por las ocho provincias de Andalucía".

Ha indicado que ya hay noticias sobre hechos en Sevilla, Córdoba o Jaén, de manera que el Gobierno también tiene que abrir una "investigación" en Andalucía, para conocer "quiénes eran los enlaces" en esta comunidad.

"Estamos una vez más ante una situación en la que el PSOE vuelve a traer la corrupción a Andalucía", ha lamentado el dirigente popular, para quien se trata de un partido "podrido que no hace otra cosa que defender y justificar la corrupción".

Asimismo, ha advertido a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de que los andaluces no quieren que a esta comunidad llegue la "corrupción" del Gobierno y del PSOE. "Que no vengan aquí a traernos lo que no quieren los andaluces y lo que ya rechazaron hace siete años cuando apostaron por un gobierno de Juanma Moreno que ha traído transparencia, tranquilidad y normalidad a la política en Andalucía", ha señalado.