El PP alerta de una "subida exponencial" de la ocupación ilegal en Granada desde que gobierna Sánchez

GRANADA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Carlos Rojas ha declarado este lunes que, en Granada, los datos de ocupación ilegal muestran una "subida exponencial" desde que gobierna Pedro Sánchez, sobre la base de las cifras extraídas de las respuestas a preguntas parlamentarias formuladas por su formación y, según las cuales, entre enero y junio de 2020, en la provincia se habían registrado "60 casos", ascendiendo hasta los "108 entre enero y septiembre" del mismo año.

Rojas se ha expresado en estos términos en una nota de prensa en que ha trasladado la oposición del PP al Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, sobre consumidores y usuarios que, según ha afirmado, trata de "dar cobertura" a la ocupación ilegal de viviendas.

El modelo del PP es "aplicar y proteger" los derechos constitucionales, ha señalado el diputado nacional, "defendiendo la propiedad privada y la seguridad jurídica". En este punto, Rojas ha destacado que, a diferencia de lo que hacen Sánchez y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta "ha puesto en marcha un sistema de asesoramiento para proteger a los propietarios", por ello ha reprochado al Ejecutivo central que vayan en dirección contraria, con una normativa que "avala las ocupaciones ilegales" dando cancha a las mafias.

En este punto el diputado, en consonancia con las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno que "no engañe con las palabras, introduciendo en el ya mencionado real decreto el concepto de consumidor vulnerable, porque un consumidor vulnerable no es un okupa. A las personas vulnerables se les protege, a las mafias que hacen de la ocupación un negocio no".

En su exposición, Carlos Rojas ha reiterado también la preocupación de los populares ante la "inacción" del Gobierno de España para frenar "la destrucción de empleo" tanto a nivel nacional como en la provincia de Granada.

Así, ha explicado que Granada cuenta con "22.000 parados más que hace un año", superando la cifra de los 100.000 desempleados, y en España se han destruido en enero más de 220.000 empleos, se han cerrado 7.000 empresas y más de 14.000 autónomos han cerrado su negocio, siendo también preocupante el desempleo juvenil que, con un 40,7 por ciento, es "el más alto de Europa".

Por ello, le ha exigido al Gobierno de Sánchez e Iglesias, que "sin más dilaciones", pongan en marcha un plan de choque, con medidas fiscales y ayudas directas a empresas, tal y como está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, y le ha exigido que "atienda las propuestas del PP".

El diputado granadino ha señalado que el Gobierno andaluz sí ha puesto en marcha un plan dotado con 667 millones, en el que se contemplan también "ayudas directas a pymes para contribuir a paliar la compleja situación económica que atravesamos". En este sentido, también ha incidido en que el presidente del PP, Pablo Casado, ha propuesto al Gobierno un fondo de 50.000 millones de ayudas a empresas, al tiempo que ha reclamado un plan de choque fiscal, con bajada de impuestos.

Por último, Rojas ha trasladado su reproche a Vox porque, a pesar de la evidente "ineficacia" e "irresponsabilidad" del Gobierno de España, "Vox ha salvado a Sánchez con su apoyo en el Congreso para que ponga en marcha otro Plan E y que siga haciendo daño en la economía y en la gestión".