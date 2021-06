PP-A: Algunos partidos buscaban un "pacto trampa" antitransfuguismo para "justificar la ruptura" de Adelante

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha opinado este miércoles que "algunos de los partidos que estuvieron en la nueva redacción" del pacto antitransfuguismo suscrito a nivel nacional y actualizado el pasado mes de noviembre "no han sido leales y han buscado un pacto trampa en el que, mientras proponían una nueva actualización del pacto, estaban ya buscando en su contenido una justificación para la ruptura absoluta del grupo Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz".

Nieto se ha pronunciado así en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz y a preguntas de la prensa sobre la decisión del PP de salirse de dicho pacto antitransfuguismo.

El portavoz 'popular' ha sostenido que el PP, "en relación a ese pacto, ha sido leal desde su creación o impulso hace ya muchos años y hasta su última versión o lectura, hace apenas unos meses", si bien "algunos de los partidos que también estuvieron en esa nueva redacción del pacto no han sido leales y han buscado un pacto trampa en el que, mientras proponían una nueva actualización del pacto, estaban ya buscando en su contenido una justificación para la ruptura absoluta del grupo Adelante Andalucía".

Al respecto, Nieto ha puesto de relieve que "fue horas después de la aprobación de esa nueva redacción a nivel nacional cuando se anuncia la decisión de expulsar del grupo" de Adelante "a un número importante de diputados", en alusión a Teresa Rodríguez y otros ocho parlamentarios a los que Podemos pidió con apoyo de IU expulsar del grupo de dicha confluencia de izquierdas por supuesto transfuguismo.

Además, el portavoz parlamentario del PP-A ha hablado de "pacto trampa porque, mientras se estaba debatiendo sobre el transfuguismo y la forma de evitarlo, el PSOE, Ciudadanos (Cs), Podemos, etcétera, estaban negociando mociones de censura en Murcia, Madrid, Castilla y León".

"Esa no es la forma de ser leal a un pacto de este tipo", ha advertido José Antonio Nieto antes de apostillar que, "a pesar de eso", el PP "siguió siendo leal a ese pacto", si bien "le pidió al ministro de Administraciones Públicas --Miquel Iceta-- una reunión hace ya bastante tiempo para resolver una duda que el PP defendió desde el inicio, y es que la comisión técnica que se recoge en el pacto no sólo fuese técnica, acreditándose la capacidad técnica de sus miembros, sino que además fuese independiente, y que no nombrara cada grupo político a un cargo, en muchos casos institucional u orgánico, para conformar esa comisión".

Y es que, según ha abundado el portavoz 'popular', "podríamos llegar a situaciones como las que se han producido", en las que "un alto cargo de Podemos o IU es el que hace el informe para ver si es tránsfuga el presidente de la Región de Murcia", Fernando López Miras (PP).

"No nos parece que eso sea serio", ha añadido Nieto, para quien "había que haber buscado legitimar el pacto otorgándole valor a los órganos de que se compone, y dándole autoridad a las personas que luego tenían que emitir esos razonamientos".

"UNA TOMADURA DE PELO"

Ha lamentado que "se ha intentado que el abogado de parte sea a su vez juez, y eso no es lógico y deslegitima el pacto al mismo tiempo que provoca que el principal partido de la oposición en España haya decidido salirse de él porque entendemos que es una tomadura de pelo", ha dicho el portavoz del PP-A en el Parlamento.

De igual modo, José Antonio Nieto ha matizado que, en Andalucía, "la comisión técnica para la valoración de cualquier tipo de caso de transfuguismo no se ha incorporado porque no existía un acuerdo sobre cómo se compondría ese órgano".

"Lo que hemos llegado es a evitar la paralización de la actividad, sobre todo en comisiones del Parlamento, ante la expulsión de nueve diputados de Adelante que bloqueaba el trabajo" en la Cámara autonómica, cuyo Reglamento se ha modificado, según ha recordado el portavoz 'popular'.

Ha defendido que dicho Reglamento de la Cámara andaluza es "garantista con cualquier miembro del Parlamento", y "se ha hecho un buen trabajo, se ha resuelto una situación muy crítica cuya responsabilidad es exclusiva de Podemos o IU, que son los que han roto su grupo parlamentario, y hemos tenido que resolver en poco tiempo esa situación que se ha creado", ha añadido.

En esa línea, José Antonio Nieto ha sostenido que, en Andalucía, "no existe el núcleo de división en torno al pacto que ha sido la no independencia de los miembros de esa comisión técnica" del mismo a nivel nacional, "por lo que en todo lo demás mantenemos el acuerdo con ese pacto", según ha concluido el representante del PP-A.