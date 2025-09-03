PP-A analizará "con respeto y en profundidad" la iniciativa de Mareas Blancas sobre sanidad pública

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 3 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha asegurado este miércoles que su grupo analizará "con respeto y en profundidad" la iniciativa legislativa popular de Mareas Blancas sobre la sanidad pública una vez que inicie su tramitación, y ha criticado que los partidos de izquierda "se pongan en la foto" de una iniciativa que es de los ciudadanos.

En rueda de prensa, Martín ha recalcado que el PP-A va a atender con "todo el respeto que merece y con toda la profundidad" esa iniciativa que lleva la firma de tantos miles de andaluces. Ha indicado que, en cambio, no le ha parecido tan "respetuosa la actitud de aquellos grupos parlamentarios que se ponen en una foto de una iniciativa que, por definición, no es de grupos parlamentarios, sino que es de los ciudadanos".

Martín se ha referido así a la asistencia ayer en Sevilla de miembros del PSOE-A y de Por Andalucía al acto de entrega de firmas de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas para impulsar la iniciativa legislativa popular en defensa de la sanidad pública.

"Ese intento de manipulación por parte de los grupos parlamentarios de la izquierda en Andalucía es una evidencia porque se ve en la foto", según ha indicado Martín.

En cuanto al escenario de la sanidad en Andalucía, Martín ha defendido el incremento de la inversión en sanidad pública que se ha llevado a cabo durante los gobiernos del PP-A, de manera que ahora hay "28.000 profesionales sanitarios más" que en 2018 (último año de un gobierno del PSOE-A).

Ha señalado que el gasto sanitario por habitante ha aumentado "un 45,3% desde 2018", mientras que el presupuesto sanitario "ha aumentado un 55%" desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía.

"Quien hable de que hay una falta de esfuerzo en la gestión de la sanidad andaluza, evidentemente, o no conoce los datos, o miente", ha señalado Martín, quien ha añadido que el porcentaje del gasto en conciertos sanitarios con la sanidad privada en este momento en Andalucía, es de un 3,7% del presupuesto, mientras que, en 2018, con el PSOE-A, era del 4,19%.