PP-A apela a la unidad de los partidos frente a la violencia de género y "evitar el oportunismo político"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín (Fotografía de Archivo) - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha apelado este miércoles a la unidad de todos los partidos políticos frente a la violencia de género y a "evitar el oportunismo político" con estos hechos "tan dramáticos".

En rueda de prensa, Martín ha lamentado los asesinatos de mujeres en Andalucía por violencia machista, un total de nueve en lo que va de año.

Ha indicado que echa en falta un "espíritu de unidad" entre todas las formaciones políticas y sacar este tema de la "pelea política".

Martín ha agregado que el Pleno del Parlamento que se desarrollará mañana jueves comenzará con un minuto de silencio por las últimas mujeres asesinadas en Andalucía y que también debe servir, a su juicio, de "reflexión para los grupos en el sentido de que tenemos que perseguir esa unidad y evitar el oportunismo político en temas tan dramáticos".

Sobre el hecho de que desde los partidos de la izquierda se denuncie que el pacto de gobierno entre PP-A y Vox en Andalucía no incluya "medidas" para la lucha contra la violencia de género, Martín ha querido dejar claro que tanto el PP-A como la Consejería de Inclusión Social tienen claro que esto es una "lacra" y que hay que seguir "luchando" contra ella con todas las armas que sean precisas.