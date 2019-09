PP aplaude que Diputación de Jaén haya "rectificado" y active el Plan de Apoyo “como llevábamos tiempo reclamando"

Publicado 29/09/2019 12:13:58 CET

JAÉN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha mostrado este domingo su satisfacción porque sus exigencias "han tenido su fruto" y la Diputación ha "rectificado" respecto al Plan de Apoyo a municipios, el cual pondrá en marcha finalmente "tal y como llevábamos tiempo reclamando".

El viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación, Miguel Contreras, ha expuesto en una nota de prensa que el 29 de julio, el presidente de la institución provincial, Francisco Reyes (PSOE), y la diputada provincial Pilar Parras (PSOE) anunciaron en el Consejo de Alcaldes que este año no habría Plan de Apoyo para los municipios, lo que suponía un "jarro de agua fría" para la provincia. Desde ese momento, ya tuvo el posicionamiento en contra del PP, pues este partido consideraba que "era una decisión incomprensible en una Administración que presume de cerrar su ejercicio económico con más de 50 millones de remanente de tesorería", ha expuesto el popular.

En este sentido, Contreras se ha mostrado seguro de que a las críticas de sus alcaldes "se habrán unido también alcaldes socialistas, y por eso Reyes ha tenido que cambiar de opinión". Si bien desde el PP aplauden este cambio de opinión de Reyes, han lamentado esta forma de hacer política por parte del PSOE, ya que "en julio negaban la ayuda económica que los ayuntamientos tanto necesitan y ahora, sin embargo, a raíz de las críticas y peticiones desde el Partido Popular han puesto seis millones encima de la mesa".

Contreras ha señalado como el PSOE ha retrasado este plan y ahora "a

regañadientes lo pone en marcha, cuando ya está terminando el año". Además, ha trasladado que "lejos de hacerlo con recursos propios de la Diputación", ha tenido que recurrir para financiarlo a tres millones de euros que provienen de los ahorros del Servicio de Recaudación y de eliminar otros tres millones de los recursos que había para ayudas a la creación de empleo.

Los populares se sorprenden de "que una Administración que liquidó el año 2018 con más de 50 millones en la hucha, ahora tenga que hacer estos ajustes para financiar el Plan de Apoyo que además deja fuera a los municipios de más de 20.000 habitables".

DESPOBLACIÓN

El dirigente popular ha manifestado que el "el PSOE demuestra por sí solo lo que le importan los municipios, lo que le preocupa la despoblación y el interés que tiene en que esta provincia se recupere económicamente". Así, ha aseverado que "por mucho que Reyes trate de defender lo indefendible, los hechos hablan por sí solos", refiriéndose a que "de no ser por el Partido Popular, los ayuntamientos no hubieran tenido este plan durante este ejercicio y quien sabe si en los sucesivos". "Es más, el PSOE de Jaén no es más que una muestra del PSOE nacional, que secuestra deliberadamente los recursos de las entidades locales", ha subrayado.

"Ese es el PSOE que dice defender la despoblación", ha apostillado Contreras, el que "abandona a su suerte a los municipios". Por eso, ha invitado a Reyes a que "deje de vender humo porque ya no hay quien se crea sus mentiras".

Por eso, ha finalizado Contreras, "lo peor y el mayor enemigo que tiene la despoblación es el PSOE y a las pruebas me remito", y "solo cuando ha llegado el PP a la Junta de Andalucía se han tomado medidas para luchar contra la despoblación", desde la suspensión del impuesto de sucesiones para permitir el relevo generacional, la creación de empleo femenino en municipios rurales o apoyo al sector agrícola para que este siga creciendo y permitiendo que los jóvenes se queden en sus municipios.

"Tampoco hay que olvidar que las últimas medidas que tomó un Gobierno de España contra la despoblación llegaron de la mano del Partido Popular como la implantación de la fibra óptica en los municipios rurales. Como siempre el PP vende hechos, realidades, y el PSOE mentiras y humo, pues lo único que hace es crear desigualdad y por consiguiente despoblación, sin ir más lejos en las Entidades Locales Autónomas a las que el señor Reyes tiene totalmente abandonadas", ha concluido.